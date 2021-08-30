Addison hastalığı nedir, neden olur? Addison hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Bazı hastalıklar belirli yaş grubunda olan insanlar arasında daha sık görülüyor.. Addison hastalığı da bu hastalıklardan biri olarak değerlendirilir. Daha çok 30 ve 50'li yaşlarda görülen bu hastalık çoğu kez farkedilmez. Böbreküstü bezlerindeki işlevsel bir bozukluktan kaynaklanan Addison hastalığının teşhis edildikten sonra ilaçla tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak tedavisinin geciktirilmesi durumunda ise bu hastalık hayati tehlikeye neden olabilir.

ADDİSON HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin salgılaması gereken hormonlardan birini ya da daha fazlasını salgılayamaması durumunda ortaya çıkan bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Bu hastalık eksik olan hormonun özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Addison hastalığı adrenal adı verilen bezlerin herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi ile meydana gelmektedir. Bu durum da kortizol hormonunun vücut için gerekenden az olmasına neden olmaktadır.

Adrenal bezleri insan vücudundaki endokrin sisteminin bir parçasıdır ve bu bezler her organa emir veren hormonları üretme görevini yapmaktadırlar. Bu bezlerde meydana gelen hasarlar gerekli hormonların salgılanmasını sağlamayarak Addison hastalığına neden olmaktadır.

Addison hastalığının görülmesinin belli başlı sebepleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Kişinin kendini aşırı yorgun hissetmesi

- Kilo kaybı ve beraberinde gelen iştahsızlık

- Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan renk değişiklikleri

- Tansiyon düşüklüğü

- Tuzlu yeme hissinin artması

- Kan şekerinin düşmesi

- Sindirim sisteminde meydana gelen bozukluklar

- Eklemlerde oluşan kramp ve ağrı

- Çabuk sinirlenme

- Vücudun bazı bölgelerindeki kıllanmanın azalması

- Davranışsal bozukluklar ve sinirli olma hali

ADDİSON HASTALIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Addison hastalığı tedavi edilmediği taktirde kişide Addison krizi meydana gelebilir. Addison krizi adrenal bezlerinin strese karşı koyamayarak gereken hormonu salgılayamaması sonucu ortaya çıkan bir kriz olmaktadır. Bu durum insan vücudu için hayati riskler taşıyan düşük tansiyon, kan şekerinin düşmesi ve kandaki potasyum seviyesinin yüksek olması gibi tehlikeli durumlara neden olmaktadır.

Addison krizi vücutta oluşan stres kaynaklı bir durum sonrasında görülmektedir. Bu nedenle Addison hastalığının erken teşhisi çok önemli olmaktadır. Aksi taktirde kişinin felç geçirmesi gibi durumlara kadar stres kaynaklı pek çok travmanın yaşanmasına neden olmaktadır.