Çoğu kişi farklı amaçlarla dua eder. Kimi insan iyi bir iş sahibi olmayı isterken kimi insan ise hayırlı bir hayatı ister. Önemli olan kişinin içinden geleni dua olarak ortaya koymasıdır. Tabi edilen duaların Allah katında kabul olması için sabırlı olmak gerekir.

ZENGİNLİK DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Zenginlik duası ile insanlar mal mülk sahibi olmayı dilerler. Bolluk bereket olması niyetiyle dua edilebilir. Ayrıca zenginlik duasını doğru bir şekilde bilmekte son derece önemlidir.

ZENGİNLİK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Zenginlik duasının Türkçe okunuşuna geçmeden önce Arapça okunuşu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Çünkü dualarda hem Arapça hem de Türkçe okunuş çok önemlidir. Ayrıca zenginlik duası oldukça kolay olan ve herkesin anlayabileceği bir dua olarak bilinmektedir.

- Allahümme ya Ganiyyü ya Hamidü ya Mübdiü ya Müidü,

- Ya Rahimü ya Vedud.

- Eğnini bi helalike an haramike

- ve bi fadlike Ammen sivake.

ZENGİNLİK DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Zenginlik duasının Arapça okunuşunu birçok kişi bilse de Türkçe okunuşunu bilmeyen kişilerde oldukça çoktur. Bunun için zenginlik duasının Arapça okunuşunun sahip olduğu anlama bakmak yeterli olacaktır.

- Ey Gani, Ey Hamid, Ey Mübdiü, Ey Müidü,

- Ey Rahimü, Ey Vedud olan Allahım,

- Beni helal kıldıklarınla nimet ver,

- Bana haram kıldıklarını ise benden uzaklaştır. Beni başkasına muhtaç etme.

Her duada olduğu gibi zenginlik duasıda Amin denilerek bitirilir. Buna dikkat etmeniz çok önemlidir. Çünkü içten bir şekilde edilen duanın ardından Amin demek kabul olmasını dilemektir.

ZENGİNLİK DUASI TEFSİRİ

Tefsir kelimesini bilmeyen kişiler olabilir. Bu yüzden öncelikle tefsir kelimesinin tanımını söyleyelim. Tefsir demek yorumlama demektir. Bundan dolayı zenginlik duasının tefsiri, bu duanın yorumu anlamına gelir.

Duanın ilk bölümünde Allahu Tealanın esmalarını zikretmek yer almaktadır. Daha sonra Allahu Tealanın Ganiyyü esmasının anlamında ise Allah’ın gerçek zenginlik sahibi olması söylenir. Ayrıca dilediğine zenginlik, mal ve mülk vereceği anlamında olması anlatılmaktadır. Duada zikredilen diğer esmalar da vardır. Buna göre Allahu Telanın kullarına zenginlik vermesinde sınırsız olduğu ifade edilir.

ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Zengin olmak ve mal mülk kazanmak için dua etmeniz gerekir. Edilen bu dualar bereket ve bolluk elde etmenize önemli derecede yardımcı olabilir. Zenginlik için şu dua okunabilir;

- Bismillahirrahmanirrahim

- Kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau,

- ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel,

- hayr inneke ala külli şeyin kadir.

- Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli,

- ve tuhricul hayye minel meyyiti,

- ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.