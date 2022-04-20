Ramazan ayı ile birlikte oruç tutanlar, orucu bozan ve bozmayan durumlarla ilgili sıklıkla tereddüte düşüyor. Bazı özel durumların orucu bozup bozmayacağı sıklıkla araştırılıyor. Bu konuda Diyanet’in görüşleri merak ediliyor. Oruç ile ilgili özellikle kadınların, vajinal akıntı, adet sonrası lekelenme ve sık akıntı ile ilgili soruları da ön plana çıkıyor. Peki, Vajinal akıntı orucu bozar mı? Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken zevk suyu gelmesi orucu bozar mı? İşte detaylar…

ADET LEKESİ ORUCU BOZAR MI?

Adet lekesi, kadınların adet sürelerinin dolmasının ardından meydana gelen kahverengi akıntılardır. Bu akıntıların orucu bozup bozmadığı kadınlar tarafından merak edilir. Bu konu ile ilgili fıkıhlarda yer alan açıklamalarda adet lekesinin de adetin devamı olduğunun kabul edildiği görülmektedir. Bu yüzden adet lekesi olan kadınların oruç tutması ya da abdest alması mümkün değildir. Ancak 10 günün ardından adet lekesi görülür ise bu lekeler özür kanı olarak kabul edilir. Bu yüzden kişiler oruç tutamasa da abdest alarak namaz kılmaya devam eder.

VAJİNAL AKINTI ORUCU BOZAR MI?

Bazı kadınlarda adet olmadan önce kahverengi akıntılar meydana gelir. Bu akıntılar kan olmadığı için kadınlar tarafından orucu bozup bozmadığı kafa karıştırır. Ancak adet öncesi meydana gelen kahverengi akıntılar adet döneminin başlangıcına işaret eder. Bu yüzden de eğer oruçlu iken kahverengi akıntı meydana geldiği görülür ise oruç bozulur. Bu şekilde bozulan orucun kazası için aynı güne denk gelen bir günlük oruç tutar.

ADETLİYKEN (REGL OLUNCA) ORUÇ TUTULUR MU?

Din işleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).