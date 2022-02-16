Tesbih duası nasıl okunur? Tesbih duasının türkçe arapça okunuşu ve tefsiri

Tesbih duası, namaz sonrasında tesbih çekilerek okunan duadır. Ramazan ayı ile birlikte pek çok kişi hem Türkçesi hem Arapça okunuşunu merak ediyor. Tesbih duası alimlerin her ramazan ayında yapılmasının hayra vesile olacağını ifade ettikleri duadır.

TESBİH DUASI NASIL OKUNUR?

Tesbih duasını uzun veya kısa şekilde okumak mümkündür. Kısa tesbihattan sonra Allah'ın isimleri zikir edilir. Uzun tesbihatın ise her vakit namazı sonrasında farklı yapılır. Tesbihattan sonra Kur'an'dan farklı sureler okunması gerekir.

Sabah tespihatı yapıldıktan sonra, Haşr Suresi son 5 ayet okunur. Öğle namazı sonrası Fetih Suresi son 3 ayet, ikindi sonrası Nebe Suresi, akşam Haşr son 5 ayet, yatsı sonrası ise Bakara Suresi 285. ve 286. ayetleri okunmalıdır.

TESBİH DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

Tesbih duasının Türkçe okunuşunda genellikle dil alışkanlığından zorlanmalar olabilir. Birkaç defa okunduktan sonra dil alıştığından tekrar edilmesinde fayda olduğu ifade edilir.

İlk olarak peygamberimizin üzerine salavat getirilir. Sonrasında 'Allahı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla donandığını kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler ancak Allah içindir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İhtiyaçlarımızı gideren ve bütün zararları yok eden yalnız yüce ve en güçlü olan Allah'tır.' şeklinde okunmalıdır.

TESBİH DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU

Tesbih duasının Türkçe karşılığı olan Arapça hali genellikle dualarda okunur. Kur'an dili Arapça olduğundan hem bu şekilde hem Türkçe ezberlenmesinde faziletler olduğu belirtilir.

İlk olarak, "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." diyerek başlanır. Sonrasında, "Alâ Rasulina salavat' denerek devam edilir. Son olarak şu dua okunur. "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." hemen ardından ayetel kürsi okunur ve çeşitli diğer dualar okunur. Her vakitte tesbih suresinden sonra okunan dualar farklı olduğundan vakitlere göre dua okunmaya dikkat edilmelidir. Kur'an'dan alınan sureler okunduktan sonra en son el-fatiha denilerek Fatiha Suresi okunur ve bitirilir.

TESBİH DUASININ TEFSİRİ

Tesbih duasının farklı çok sayıda tefsiri bulunur. Gerek eski İslam alimleri gerek şu an hayatta olan alimler farklı biçimlerde aynı anlamlarda tefsir yapmışlardır. TDV İslam Ansiklopedisinde tesbih tefsiri detaylı şekilde bulunur.

Tesbih kavramı hadislerde geniş biçimde yer alır. Wensinck’in el-Mu?cem’inde bu kavrama dokuz sütun hacminde bir yer ayrılmıştır (II, 390-395). Bu rivayetlerin incelenmesinden tesbihin asıl anlamı yanında zikir, dua ve hamd gibi mânalara geldiği ve nâfile namaz yerine de kullanıldığı anlaşılır. Tesbih hadislerde istiğfar, tekbir, tehlîl ve takdisle birlikte geçmektedir. Birçok rivayette görülen “sübha” kelimesi de tesbih ile eş anlamlıdır.

Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/tesbih--allah

RAMAZAN AYINDA TESBİH DUASI OKUMANIN FAZİLETLERİ VE YARARLARI

Tesbih duasının faziletleri hakkında alimler birçok yorumu bulunur. Normal zamanlarda tesbih duası okumanın, yapılan iyiliklerin karşılığını 1000 kat arttırdığı ifade edilir. Ramazan ayında tesbih duası okumasının ayrı çok fazla fayda ve fazileti bulunur.

Alimlere göre Ramazan ayında tesbih okunması orucun Allah'ın izniyle kabul olacağına olarak değerlendirilir.

Kişinin oruçtan kazandığı sevap 1000 kat artar.

Her oruç günü tesbih duası okumanın faziletlerinden biri orucu çok daha kolay hale gelmesini sağlamasıdır. Tesbih duası okuyan kimse için oruçlu olduğu süreler erkenden biter.

Tesbih duasını oruç ayında okumanın bir diğer fazileti, kişinin ölmüşlerine rahmet olarak yağmasıdır. Alimler kişinin tesbih duası okumasının hem kendisine hem ölmüşlerine çok faydalı olduğunu belirtirler.

Tesbih duası okuyan kişi Ramazan ayında nefsini çok daha iyi şekilde terbiye eder. Harama kolay kolay el uzatmaz.