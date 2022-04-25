Ağlayan Pasta, lezzeti kadar görsel sunumuyla da fark yaratan tatlılar arasındadır. Eşsiz çikolata tadı ve kremasıyla vazgeçilmezler arasındadır. Damak zevkine hitap eden bu pastayla, konuklar en güzel şekilde ağırlanır. Özellikle çocukların çok sevdiği Ağlayan Pasta, büyüklerinde favorilerindendir. İçerisinde bulunan çikolata, kek ile birleştiğinde yaş pasta tadını alır. Yumuşacık kıvamı ve akışkan kremasıyla tam bir görsel şölen yaratır. Davet masalarını süsleyen ve yedikçe mutluluk düzeyini arttıran bu pastaya kim hayır diyebilir ki.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Malzemeler

Keki için gerekenler;

1 su bardağı un,

1 su bardağı toz şeker,

1 su bardağı süt,

4 tane yumurta,

1 çay bardağı sıvı yağ,

3 çorba kaşığı kakao,

2 paket vanilya,

1 paket kabartma tozu.

Kreması için gerekenler;

2 paket beyaz kremşanti,

2 su bardağı süt.

Çikolata sosu için gerekenler;

300 gr. bitter çikolata,

1 paket krema.

AĞLAYAN PASTA NASIL YAPILIR?

Ağlayan pastanın yapımına, önce kek hamurun yapılmasıyla başlanır. Kek hamurunun yumuşacık ve sünger gibi bir dokusu olması için, çırpma işlemine ilk önce sıvı malzemelerden başlanılması gerekir. Daha sonra içine diğer malzemeler ilave edilmelidir.

Tüm malzemeler, pürüzsüz bir görünüm elde edinceye kadar iyice karıştırılmalı ve bundan sonra fırına verilmelidir.

Kek hamurunun yapımı için;

Geniş ve derin bir karıştırma kabının içine toz şeker ve yumurtalar kırılarak konur. Mikser yardımıyla hafif beyaz beyaz köpükler olana kadar iyice çırpılır. Süt ve sıvı yağ eklenir ve 2-3 dakika kadar çırpmaya devam edilir. Sıvı malzemelerin içine un, kakao, vanilya ve kabartma tozu ilave edilerek, mikserle tekrar çırpılır. Hazırlanan kek hamuru, kare veya dikdörtgen, ısıya dayanıklı cam bir tepsiye dökülür. Önceden 180 derece ısıtılmış fırına konur ve yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirilir.

Ağlayan pastanın kremasının yapılması için;

2 su bardağı soğuk sütü ve 2 paket Kremşantiyi karıştırma kabının içine boşaltılır. Mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpın ve iyi bir kıvam alması için buzdolabında 30 dakika bekletilir.

Ağlayan pastanın çikolata sosunun yapılması için;

Kremayı sos tenceresine boşaltılır ve içine küçük parçalar halinde kırılmış çikolata eklenir. Hafif ocakta, çikolatalar eriyinceye kadar ısıtılır. Fırından çıkartılıp soğutulan kekin üzerine, 1 çay bardağı süt gezdirilerek, kekin hafif ıslanması sağlanır. Buzdolabında bekletilen kremşanti alınır ve kekin üzerine dökülür. Bir spatula yardımıyla üzeri iyice düzeltilir ve kekin her yerine sürülür. Oda sıcaklığında bekletilen çikolata sosu, kremşanti konulmuş kekin üzerine dökülür. Her tarafına eşit gelecek şekilde üzeri düzeltilir. Ağlayan pasta buzdolabına kaldırılır ve en az 3 saat soğutulur. Servis edilirken, üzerine rendelenmiş beyaz çikolata konularak süslenir. Damak zevkine göre, küçük parçalar şeklinde kesilmiş çilek veya fındık, ceviz içiyle servis yapılabilir.