Soğuk baklava yapmak için, mutlaka yufka açmaya gerek yoktur. Hazır baklava yufkasından da gayet güzel soğuk baklava yapılabilir. Soğuk baklavaya, önce şerbetini yapmakla başlanır.

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Evde soğuk baklava nasıl yapılır?

Soğuk Baklava İçin Gerekli Malzemeler;

1 paket hazır baklavalık yufka,

300 gr. tereyağı,

1 çay bardağı sıvı yağ.

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı süt,

1 su bardağı su,

2 su bardağı şeker,

1 paket vanilya

Baklavanın üstü için;

80 – 100 gr. buzlukta bekletilmiş çikolata,

SOĞUK BAKLAVANIN YAPILIŞI

Bir tencerenin içine şeker ve süt koyulur ve karıştırılarak kaynamaya bırakılır. 5-6 dakika kaynatıldıktan sonra, soğuması için bir kenarda bekletilir.

Herhangi bir tavanın içinde tereyağı eritilir ve içine sıvı yağ eklenir.

Fırın tepsisinin altı yağlanır ve baklava yufkasından bir tanesi alınarak, tepsiye yerleştirilir.

Ardından 2 tane daha yufka yaprağı alınarak tepsiye yerleştirilir.

3 adet yufka tepsiye yerleştirildikten sonra, üzeri tereyağı ile yağlanır.

Her 3 yufkada bir tereyağı sürülür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 3 adet yufkanın aralarına hava girecek şekilde tek tek yerleştirilmesi gerekir.

Yufkaların yarısına gelindiğinde, ortalama 15. Yufkayı yerleştirdikten sonra, ceviz içleri yufkaların üzerine serpilir.

Kalan yufkalar, üçerli şekilde ve aralarına tereyağı sürülerek tepsiye yerleştirilir.

Son yufka da tepsiye koyulduktan sonra, kalan tereyağı yufkaların üzerine dökülür ve iyice yağlanır.

Son işlem olarak, baklava kesilerek dilimlenir.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, yaklaşık 50-55 dakika kadar pişirilir. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü olarak, üzeri hafif kızarana kadar pişirilmesine dikkat etmek gerekir.

Hazırlanan şerbet soğuduktan sonra, içerisine süt eklenerek karıştırılır.

Baklava piştikten sonra fırından alınır ve 10 dakika kadar bekletilir.

Baklava tepsisinin üzerine, her tarafına eşit gelecek şekilde şerbet gezdirilir ve 45-50 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.

Çikolatalar rendelenir ve baklavanın her tarafına serpilir.

SOĞUK BAKLAVA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Baklava yufkalarının tek tek yerleştirilmesiyle, içine hava girmesini sağlanır. Böylece baklava yaprakları çıtır çıtır olur.

Tereyağı kızdırıldıktan sonra, üzerindeki köpük alınır. Böylece baklavanın üstünün yanık olması engellenir.

Tepsiden taşan yufkalar kesilerek, tepsinin içine tekrar yerleştirilebilir. Böylece fazladan 2-3 kar elde edilir.

Soğuk baklava yaparken, malzemelerin ılık olması tercih edilmelidir. Ilık olan süt veya su gibi sıvı malzemeler, tatlının daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar.

SOĞUK BAKLAVA NASIL SAKLANIR?

Tüm sütlü tatlılarda olduğu gibi soğuk baklavada buzdolabında saklanması gerekir. İçerisinde süt olduğu için de, 3 gün içerisinde tüketilmesi tavsiye olunur.