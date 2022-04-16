Genellikle kış mevsiminde soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklarda tüketilen tavuk suyu çorbanın vücuda büyük faydaları bulunmaktadır. Bu sebeple tavuk suyu çorbanın tarifi çok sık araştırılmaktadır. Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından olan tavuk suyu çorba lezzeti ve sağladığı faydalar sebebiyle tüketilmesinde de yarar vardır.

ŞİFA DEPOSU TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Tavuk suyu çorba proteinlerin yapı taşları olan ve sindirim sağlığı ve bağışıklık sistemi desteği için gerekli olan arginin, prolin ve glisin gibi emilimi kolay 19 esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitlere sahip olmaktadır. Lezzetli olmasının yanı sıra şifa deposu olan bu çorba evlerde kolaylıkla yapılabilir. Tavuk suyu çorba yapımı için gerekli malzemeler şunlardır:

TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

- 5 su bardağı tavuk suyu

- 1 su bardağı sıcak su

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- yarım çay bardağı arpa şehriye

- 1 yemek kaşığı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber ve pulbiber

- 5 dal maydanoz

Tavuk suyu çorbasında terbiyesi için gerekli malzemeler

- 1 tane yumurta sarısı

- Yarım adet limon suyu

TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tavuk suyuna çorba tarifi günümüzde pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu çorba için gerekli malzemelerin tam ve eksiksiz olarak hazırlanmasının ardından tavuk suyuna çorba kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Tavuk suyuna çorbanın tarifi şu şekildedir:

- Tencere içerisinde tereyağını eritilir ve sıvı yap eklenir.

- Üzerine un ilave ederek kokusu çıkana kadar kavrulur..

- Sıcak su ile birlikte tavuk suyu da eklenerek kaynaması beklenmelidir.

- Kaynama işleminden sonra şehriyeler de eklenmelidir.

- Karıştırarak 5 dakika kaynatılmalıdır.

- Terbiyesi için ise limon ve yumurta sarıcı karıştırılmalıdır.

- Üzerine iki kepçe kaynayan sudan eklenerek karışım açılmalıdır.

- Tencere ocaktan alınarak bir nihale üzerine konulur.

- Hazırlanan terbiye çorba üzerine ince bir şerit halinde dökülmelidir.

- Üzerine baharatlar ve maydanoz da eklenmelidir.

- Daha sonra şehriyeler pişene kadar kısık ateş üzerinde çorba pişirilmelidir.

TAVUK SUYUNA ÇORBANIN PÜF NOKTALARI

Tavuk suyuna çorba tarifinde bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bu şekilde daha lezzetli bir çorba yapmak mümkündür. Tavuk suyuna çorbanın en önemli noktası terbiyesidir. Terbiye çorbaya eklenirken mutlaka çok yavaş bir şekilde eklenmeli ve eklenirken karıştırılmalıdır. Bunun yanı sıra maydanozların çok ince doğranması hem lezzet hem de sunum açısından önemlidir.

TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

Şifa deposu olarak bilinen tavuk suyuna çorba hem lezzetli hem de insan sağlığına büyük katkısı bulunmaktadır. Tavuk suyuna çorbanın yararları şunlardır:

- Vücudun enerjisini dengeler ve arttırır.

- Kolay sindirilir ve besleyicidir.

- İçerisinde doğal olarak bulunan kolajen ve jelatin sebebiyle düzenli içildiğinde yaşlanmaktan kaynaklı eklem ağrılarına iyi gelir.

- Cilt elastikiyeti için önemli bir besindir.