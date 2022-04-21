Seyyidü'l İstiğfar duası, günahlardan arınmak için okunan bir tövbe duasıdır. Bir daha kötü işler yapmamaya niyet etmek için Seyyidü'l İstiğfar duası okunmaktadır.

SEYYİDÜ'L İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Seyyidü'l İstiğfar duasının Arapça okunuşu şu şekildedir:

Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halak teni ve ene ebdüke ve ene ala ahdike vevadike mes tatatü eüzü bikemin şerri ma sanatu ebü leke bi nimetike aleyye veebü'ü bizen bi fağfirli feinnehu la yağfıruz zunube illa ente.

Seyyidü'l İstiğfar duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Allahım' Sen benim Rabbimsin' Senden başka ibadete layık olan ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben de senin kulunum. Ezelden beri sana verdiğim sözümde ve aynı zamanda vaadimde gücüm yettiği sürece hala durmaktayım. İşlediğim tüm kusurların şerrinden de yine sana sığınırım. Bana verdiğin nimetlerin yüce huzurunda seni minnet ile anarım ve günahlarımdan af dilerim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedebilecek yoktur.

SEYYİDÜ'L İSTİĞFAR DUASI OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Tövbe etmek Müslümanlar için oldukça önemlidir ve Müslümanlar günahlarının affedilmesi için dualar etmektedir. Tövbe eden kişiler günahlarından pişman olurlar ve bu nedenle de affedilmeyi isterler. İslam dinince tövbe kişileri iyiye ve güzel ahlaklı olmaya iten bir yol olarak anlatılmıştır. İnsanlar ne günah işlerlerse işlesinler Allah'a sığınır ve ondan af dilerler. Allah en büyük ve en kudretli affedicidir. Affeden ve affetmeyi seven Allah annelerin merhametlerinde daha da merhametlidir. Affetmek hiçbir zaman Allah'a zor gelmez ve bu nedenle tövbe eden ve pişman olan herkesi affeder. Bu nedenle de insanlar ölmeden önce yaptıkları kötü işlerden ve işledikleri günahlardan ötürü tövbe ederler. Bilinen tövbe duası Seyyidü'l İstiğfar duasıdır. Af dilemek isteyen kişilerin günahlarından arınmak için Seyyidü'l İstiğfar duası okuması gerekir.

SEYYİDÜ'L İSTİĞFAR DUASININ ANLAMI

Diğer tüm dualar gibi Arapça yazılmış olan Seyyidü'l İstiğfar duası kolay bir şekilde ezberlenebilir. Bu nedenle de Müslümanlar tarafından ilk ezberlenen dualar arasında yer alır. Duaları Türkçe ya da Arapça okumak mümkündür. Eğer yanlış yapmaktan korkuyorsanız Türkçe okunuşu ile okumak ve bu şekilde af dilemek de mümkündür. Allah'tan af dilemek ve günahlarından da kurtulmak için okunan bir tövbe duası olan Seyyidü'l İstiğfar duası günah işleyen kullar için indirilmiştir. Tövbe duasını sürekli olarak okuyan ve içten okuyan kişilerin günahları Allah tarafından affedilir. Şüphesiz ki Allah affedici olandır ve her şeyi affedendir. Allah'tan başka hiçbir kimse günahları affedemez.

SEYYİDÜ'L İSTİĞFAR DUASI GÜNDE KAÇ KEZ OKUNUR?

Gün içinde en az 70 en çok 100 kere Seyyidü'l İstiğfar duasının okunması mümkündür. Kısa bir dua olmasından dolayı Müslümanlar tarafından hızlı bir şekilde ezberlenir ve okunabilir. Seyyidü'l İstiğfar duasının okunması ile kul ve yaratıcı yakınlaşır. Günahlara tövbe edilmek için okunan Seyyidü'l İstiğfar duasından sonra tövbe edilen günahların bir daha yapılmaması önemlidir. Abdestli bir şekilde duanın okunması sünnet olsa da abdestsiz bir şekilde okunmasında da herhangi bir sorun bulunmaz. Abdest alıp iki rekat huşu namazı kılmak ve sonrasında da Seyyidü'l İstiğfar duasını 3 kez okumak gerekir.