Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer, başın ağrıması nasıl önlenir?

Ramazan orucu ibadeti yerine getirilirken değişen yeme sistemi, uzun saatler süren susuzluk açlık ise baş ağrısına neden olabiliyor. Baş ağrısının önüne geçmek için öncelikle iftarda ve sahurda belli başlık beslenme kurallarına uymak gerekiyor. Peki oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı nasıl önlenir?

Baş ağrısı, hafif veya orta şiddette seyretse de oruç tutarken ağrı kesici ilaçların kullanılamaması nedeniyle vatandaşı çaresiz bırakabiliyor.

İftara yemeğine, kan basıncınızı hızla yükseltmeyecek çorba ve salata gibi hafif, az yağlı ve posa miktarı fazla besinlerle başlamak öncelikle dikkat edilmesi gereken temel kuraldır. Vücudun uzun süre susuz kalması ise baş damarların daralmasına yol açabildiği için baş ağrısına neden olabiliyor. Baş ağrısının önüne geçmek için iftar ve sahur arası bol su içmeye özen gösterin.

Mutlaka sahura kalkılmalı, sahurda da şekerli besinlerden uzak kalarak protein bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerekir. Fıstık, incir, süt ürünlerinden yoğurt, peynir gibi besinler özellikle migren ağrısını tetiklediği için bunlardan da uzak durulmasında fayda vardır.

Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

Oruç tutarken bir şeyler yiyip içilemediğinden baş ve boyun bölgesine uygulanacak bazı yöntemler baş ağrısından kurtulmaya yardımcı olur.

Limon suyunu direkt olarak boyun ve ense bölgesine uygulamak tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi iken diğeri ortadan ikiye kestiğiniz limonla aynı bölgeyi yavaşça ovmak. Bu sayede limonun ferahlatıcı ve gevşetici etkisinden yararlanıp ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Mentol ve nane esanslı yağları alın ve şakak bölgesine masaj yaparak uygulamak da baş ağrılarını kesmeye yardımcı olur.