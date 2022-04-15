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    RamazanRamazanda bol şerbetli sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı nasıl yapılır?
    HaberlerRamazan Haberleri Ramazanda bol şerbetli sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı nasıl yapılır?
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    Ramazanda bol şerbetli sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı nasıl yapılır?

    Ramazan ayında iftar sofrası birlikteliğin, kaynaşmanın ve paylaşmanın yaşandığı en önemli zamanlardan biri. Hazırlanan yemekler ve tatlılar geleneksel lezzetlerden tercih edilirken kurulan sofralar da hem göze hem damağı hitap ediyor. Özenle hazırlanan sofralarda birarada olmanın sevinci yaşanırken tariflere de bu özel günlerde daha da özen gösteriliyor. Özellikle tatlılar Ramazan ayının en çok tercih edilen tariflerinden. Saray mutfağının seleneksel lezzetlerden sultan tatlısı da bu tariflerden biri. Peki, Sultan tatlısı nasıl yapılır? İşte haşhaşlı sultan tatlısı yapılışı ve tarifi!

    15.04.2022 - 18:18 |
    Ramazanda bol şerbetli sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı nasıl yapılır?

    Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden birisi de tatlılardır. Geleneksel tatlılar iftar sofralarının baş tacı olurken farklı ve hafif tatlılar da sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle saray mutfağının en sevilen tatlılarından olan sultan tatlısı da sıklıkla yapılan tatlılar arasında geliyor. Peki, Sultan tatlısı nasıl yapılır? İftara ne tatlı yapsam diye düşünenlere işte görüntüsüyle hem göze hem de damaklara hitap edecek şerbetli ve haşhaşlı sultan tatlısı tarifi

     RAMAZANDA BOL ŞERBETLİ SULTAN TATLISI TARİFİ

    Ramazan ayında yapılan yemeklerin lezzeti de tarifi de birbirinden lezzetli olabilir. Sultan tatlısı genellikle irmik ile hazırlanır. Pratik bit tatlı olan sultan tatlısı malzemeleri şu şekildedir;

    SULTAN TATLISI NASIL YAPILIR?

     200 gram tereyağı

     1 su bardağı şeker

     2 tane yumurta

     Yarım su bardağı sıvıyağ

     Yarım su bardağı Hindistan cevizi

     1 su bardağı irmik

     3 su bardağı un

     1 paket vanilya

     1 adet kabartma tozu

     Üzeri için;

     1 su bardağı kadar ceviz

     1 su bardağı mavi renkli haşhaş

     1 su bardağı süt

     Şerbeti İçin;

     1 su bardağı şeker

     2 su bardağı su

     2 damla kadar limon

     SULTAN TATLISI YAPILIŞI

    Sultan tatlısı yaparken öncelikle su ve şeker derin bir tencereye alınır. Tencereye alınan şerbet ara sıra karıştırılır. Hazırlanan şerbetin kaynaması da beklenir. Kaynayan şerbetin içerisine ise yaklaşık 2 damla limon suyu eklenir. Daha sonra şerbet de soğumaya bırakılır.

    Şerbet iyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Hemen sonrasında tatlının da diğer kısımlarına geçilir. Başka bir kabın içinde sıvıyağ, irmik, yumurta, şeker ve Hindistan cevizi karıştırılır. Daha sonra ise oda sıcaklığında bekletilen tereyağı karışıma eklenir. Bu şekilde tereyağı karışıma eklenir. Bu karışıma vanilya, un ve kabartma tozu da eklenir.

    Tüm bu malzemeler dikkatli bir şekilde yoğurulur. Yoğurulan hamurdan küçük parçalar alınır. Şekillendirilen hamurlar da haşhaşa batırılır. Bunlar sırasıyla tepsiye dizilir. Ayrıca her parçanın üzerine birer ceviz konulur. Hazırlanan hamurlar önceden 180 derece ısıtılan fırında pişirilir. Fırından çıkarılan tatlılar da şerbeti döküldükten sonra servis edilir.

    SULTAN TATLISI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

    Sultan tatlısı damak zevkine göre hazırlanır. Şık bir şekilde sunulan bu tatlı duyurucu ve lezzetlidir. Sofralara da zenginlik katan sultan tatlısı pratik olduğu için kısa sürede hazırlanabilir. Sultan tatlısının lezzetli olması için şerbetinin kıvamının tutması gerekmektedir. Kıvamı iyi olan şerbet tatlıların daha lezzetli olmasını sağlar. Bunun yanı sıra sultan tatlısı 180 derece fırında pişirilmelidir.

    SULTAN TATLISI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

    Sultan tatlısının lezzetli olması için hamuru iyice yoğurulmalıdır. Hamurlara da doğru bir şekil verilmesi sağlanır. Sultan tatlısı hazırlanırken malzemelerin eklenme sırasına da dikkat edilmelidir. Sırasıyla eklenen malzemeler sayesinde sultan tatlısı çok daha lezzetli olacaktır. Sunuma da dikkat etmek gerekir.

     

     

     

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