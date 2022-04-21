Kıbrıs tatlısı Rum tatlısı olarak da bilinmektedir. Ramazan ayında iftardan sonra en çok tercih edilen tatlı çeşitlerinden biri olan Kıbrıs tatlısı, kolay yapımı ile dikkat çekiyor. Peki, Kıbrıs tatlısı malzemeleri neler? Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte detaylar…

RAMAZANA ÖZEL GERÇEK KIBRIS TATLISI TARİFİ

KIBRIS TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 3 tane yumurta

- 1 su bardağı şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 s bardağı galeta unu

- 1 su bardağı ceviz içi

- 1 su bardağı Hindistan cevizi

- 1 paket şekerli vanilin

- 1 paket kabartma tozu

Kıbrıs tatlısının şerbeti için gereken malzemeler ise şunlardır:

- 2 su bardağı su

- 1,5 su bardağı şeker

Kıbrıs tatlısının muhallebisi için için gerekli malzemeler şunlardır:

- 1 litre süt

- Yarım bardak şeker

- 5 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket şekerli vanilin

- 1 paket krem şanti

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

Kıbrıs tatlısı için geren malzemeler dışında şerbeti ve muhallebisi için gereken başka malzemeler de bulunmaktadır. Bu malzemeler ile Kıbrıs tatlısı şu şekilde yapılmaktadır:

- 2 su bardağı su ile 1,5 su bardağı şeker karıştırılarak eritilmelidir. Daha sonra soğumaya bırakılmalıdır. Bu şerbet soğuk olmalıdır.

- Daha sonra kek için yumurta ve şeker çırpılmalıdır.

- Daha sonra bütün malzemeler kabın içerisine alınmalı ve karıştırılmalıdır.

- Kekin kıvamı yoğun olacaktır.

- Daha sonra kek 180 derecelik daha önceden ısıtılmış fırında pişirilmelidir.

- Muhallebi için süt, şeker ve vanilya bir tencere içerisine alınarak nişasta az su ile eritilmeli ve tencereye eklenmelidir.

- Muhallebi pişirildikten sonra içerisine toz halde bulunan krem şanti eklenmeli ve çırpılmalıdır.

- Daha sonra kek fırından çıkar çıkmaz sıcak bir halde iken şerbet dökülmelidir.

- Daha sonra da üzerine muhallebi eklenmelidir.

- Bu işlemler sonrasında Kıbrıs tatlısı hazır olacaktır.

KIBRIS TATLISI İÇİN PÜF NOKTALARI

Her yemeğin veya her tatlının lezzetli olabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Tatlı çeşitlerinden olan Kıbrıs tatlısı için bazı püf noktaları bulunmaktadır. Kıbrıs tatlısında dikkat edilmesi gereken nokta şerbetidir. Tatlının en lezzetli olması için şerbetin kesinlikle soğuk dökülmesi gerekmektedir. Bu nedenle tatlıyı yapmadan önce şerbeti ocakta hazırlayarak soğumaya bırakılması gerekir.

KIBRIS TATLISI SAKLAMA KOŞULLARI

Diğer tatlılarda olduğu gibi Kıbrıs tatlısı da bir süre bekletilebilmektedir. Özellikle şerbet içerisinde biraz limon damlatılır ise kristalleşmesi engellenebilir. Bu sayede tatlının şerbeti uzun süre muhafaza edilir. Bununla birlikte serin ve kuru bir yerde veya buzdolabında Kıbrıs tatlısını bekletmek mümkündür.