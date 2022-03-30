Ramazan ayında çıkan pideler ile pizza yapmak son derece basit ve kolay olmaktadır. Hemen hazırlanarak servis edilmesi mümkün olan bu pizzaya istenilen malzemeler eklenebilmektedir. Ramazan pidesinden pizza yapmak için gerekli olan malzemeler şunlar olmaktadır:

RAMAZAN PİDESİNDEN PİZZA TARİFİ

- 1 tane ramazan pidesi

- 10 tane küçük çeri domates

- 2 yeşil,1 kapya biber

- Yarım su bardağı konserve mısır

- Yarım çay bardağı ayıklanmış siyah zeytin

- Yeteri kadar sucuk ve sosis, salam

- Rendelenmiş kaşar peyniri

Pizza sosu için gerekli malzemeler:

-1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı ketçap

- 1 cay kaşığı kekik, karabiber ve kırmızı biber, tuz

- salçayı açmak için bir miktar su ve zeytinyağı

RAMAZAN PİDESİNDEN PİZZA YAPILIŞI

Ramazan pidesi kalın ise ortadan ikiye kesilerek iki ayrı pizza yapmak mümkün olmaktadır. Ancak kalın değilse pideyi ortadan ayırmaya gerek olmamaktadır. Bir fırın tepsisine yerleştirilen pidenin üzerine hazırlanan sos iyice sürülür. Sos sürüldükten sonra rendelenmiş kaşar peyniri pidenin her yerine gelecek şekilde yerleştirilir daha sonra sosis ve sucuklar pizzanın üzerine konur. En üste de biberler, mısır ve domates ile zeytinler yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırında malzemeler pişene kadar pişirin. Tüm malzemeler piştikten sonra servise hazır olmaktadır.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Pizza hamuru güzel bir sos ile bir araya gelerek yenmesi en keyif veren bir yiyecek haline gelmektedir. Evde yapılması oldukça kolay olan pizza tarifi hazırlaması son derece pratik olan bir tarif olmaktadır. Pizza hamurunu hazırladıktan sonra çok fazla çeşitte pizza hazırlamak mümkün olmaktadır. Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler şunlar olmaktadır.

- 1 su bardağı ılık su

- 1 yemek kaşığı maya

- 3 yemek kaşığı sıvıyağı ya da zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Aldığı kadar un

PİZZA HAMURU HAZIRLANIŞI

Pizza hamuru için suyun ılık olması gerekmektedir. Ilık su hamur yoğurma kabına alındıktan sonra içine maya ve şeker ilave edilerek karıştırılır ve bir müddet beklenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde maya aktifleşip köpürmeye başlamaktadır. Bu işlemin ardından sıvıyağı ve tuzu ekleyin. Aldığı kadar un ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlanması gerekmektedir. Hamur temiz bir bez ile üzeri kapatılıp mayalanmaya bırakılmalıdır. Mayalanan hamur pizza yapılacak fırın tepsisinin boyutuna göre açılarak tepsiye yerleştirilir. Bu pizza hamuruna sos ve istenilen malzemeler eklenerek son derece lezzetli pizzalar hazırlamak mümkün olmaktadır.