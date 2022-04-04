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    Ramazan HaberleriZekat nasıl hesaplanır, fitreyle farkı nedir? Kimler zekat vermeli, zekat kimlere farz, zekat verilecek kişiler kim?
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Zekat nasıl hesaplanır, fitreyle farkı nedir? Kimler zekat vermeli, zekat kimlere farz, zekat verilecek kişiler kim?
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    Zekat nasıl hesaplanır, fitreyle farkı nedir? Kimler zekat vermeli, zekat kimlere farz, zekat verilecek kişiler kim?

    Ramazan ayına girilmesiyle, zekat ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Bereket ve çoğaltma anlamına gelen zekat namaz gibi zorunlu bir ibadettir. Zekat nasıl hesaplanır, fitreyle farkı nedir? Kimler zekat vermeli, zekat kimlere farz, zekat verilecek kişiler kim?

    04.04.2022 - 17:50 |
    Zekat nasıl hesaplanır, fitreyle farkı nedir? Kimler zekat vermeli, zekat kimlere farz, zekat verilecek kişiler kim?

    Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayı içerisinde zekatlarını vermek isteyenler “Zekat nasıl hesaplanır?” ve “Kimler zekat vermeli?” sorularına yanıt arıyor. İşte zekat hakkında merak edilenler…

    ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

    Kabaca zekat malın 40’da 1’idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40’da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.

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    ZEKAT KİMLERE FARZ, ZEKAT VERİLECEK KİŞİLER KİM?

    Zekatı verecek kişinin borcu olmaması gerekir ve zekatlık malında başkasının hakkı olmaması gerekir. Akıl baliğ olan, hür olan, deli olmayan ve akli dengesini kaybetmemiş bütün Müslümanlar zekat vermektedir. Zorunlu ibadetler içerisindedir.

    Bu mali ibadet Müslümanlara özeldir. Müslüman olmayanlardan cizye alınırken, Müslümanlardan da zekat alınmaktadır. Günlük maişetini karşılayamayan kişiler zekat konusunda önceliklidir. Günümüzde de kirasını ödeyemeyen ve her hangi bir geliri olmayanlar önceliklidir. Bu kişilerin İslam’ın gereklerini yerine getiren Müslümanlardan olmalıdır.

    Müslüman olmayan kişilere zekat verilmez. Verildiyse bu durumda verdiğiniz sadaka hükmündedir. Zekat sorumluluğu ortadan kalkmaz. Bu nedenle kişinin zekatını kendi vermesi ve verdiği kişiyi bizzat tanıması daha iyi olur.

    KİMLER ZEKAT VERMELİ?

    İslam’a göre 80.18 gr altını olan herkes zekat mükellefidir. Ayrıca 561 gr gümüşü olan, 5 devesi, 30 sığırı ve 40 koyunu olan kişiler de zekat vermek zorundadır. Ürünlerde ise sınır 650 kilodur. 80.18 gr altına denk gelen ticari ürünler de zekat kategorisinde değerlendirilmektedir.

    Zekat için bir yıllık sürenin dolması yeterlidir ancak genel itibariyle Ramazan Ayı içerisinde zekatlar dağıtılmaktadır. Bu ayda verilen sadakanın çok sevap olması nedeniyle genel anlamda bu ayda zekat dağıtımı yapılmaktadır.

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