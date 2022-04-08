Kaza orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza oruçları kaç gündür?

Kaza orucu tutarken Müslümanlar kendilerine yasak edilen şeylerden uzak durması gerekmektedir. Tıpkı Ramazan ayı orucu gibi kaza orucu tutulmaktadır. Ramazan ayından sonra ve ilk bayram günü dışındaki tüm günlerde kaza orucu tutulabilmektedir. Özellikle bazı kandil günlerinde de oruç tutmak isteyen kişiler niyetlerini kaza orucuna göre yaparak iki sevap almaktadır. Kaza orucu kişilerin istedikleri zaman ya da müsait oldukları zaman tutulmaktadır. Fakat cuma günleri oruç tutacak olan kişiler akabinde cumartesi ya da perşembe günü de oruç tutması gerekmektedir.

Kaza Orucu Nedir ve Ne Zaman Tutulur?

Kaza orucu Ramazan ayı boyunca ya da bazı günlerde orucu tutamayan kişilerin daha sonradan kaza ettikleri durumlardan biridir. Pek çok neden ile kaza orucu tutulmaktadır. Üzerine farz olan kişiler borçlarını ödemek için kaza orucu tutmaktadır. Kaza orucu tutmanın herhangi bir zamanı bulunmamaktadır. Yalnız Ramazan ayı boyunca kaza orucu tutulmamaktadır. Ramazan bayramı bitimi ile kaza orucu tutulmaya başlanır. Hem kadın hem de erkeklere farz olan Ramazan orucu toplamda 30 gün tutulmaktadır. Bu süre içerisinde tutamayan kişiler borcunu kaza etmektedir.

Kaza orucu tutarken Müslümanlar kendilerine yasak edilen şeylerden uzak durması gerekmektedir. Tıpkı Ramazan ayı orucu gibi kaza orucu tutulmaktadır. Ramazan ayından sonra ve ilk bayram günü dışındaki tüm günlerde kaza orucu tutulabilmektedir. Özellikle bazı kandil günlerinde de oruç tutmak isteyen kişiler niyetlerini kaza orucuna göre yaparak iki sevap almaktadır. Kaza orucu kişilerin istedikleri zaman ya da müsait oldukları zaman tutulmaktadır. Fakat cuma günleri oruç tutacak olan kişiler akabinde cumartesi ya da perşembe günü de oruç tutması gerekmektedir.

Kaza Oruçları Kaç Gündür?

Kaza oruçlarını yerine getirmek isteyen kişiler istedikleri zaman oruç borçlarını kaza orucu şeklinde ödemektedir. Kaza orucu kişilerin oruç borcu olduğu gün sayısı kadardır. Müslüman kadın ve erkeklerde ergenlik çağının ardından oruç farz olmaktadır. Böylelikle kaza orucu tutmak isteyen kişiler borçlu oldukları gün sayısını hesaplayarak ona uygun şekilde oruç tutmaktadır. Belirli sebeplerden ötürü oruç tutamayan kişiler daha sonra kaza borcu ile o günün telafisini yapmaktadır. Hastalık ya da iş durumlarında oruç tutamayan kişiler tutamadıkları gün sayısı kadar kaza orucu yapmaktadır.

Kaza Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan pek çok kişi bulunmaktadır. Daha sonra tutulmayan günleri kaza orucu şeklinde yerine getirmek isteyen kişiler kaza orucuna niyet etmektedir. Kaza orucu niyeti Ramazan orucu niyetinden farklıdır. "Niyet ettim Allah rızası için kaza orucunu tutmaya" şeklinde niyet edilerek oruç tutulur.

Kaza Orucu Tutmak Aynı Sevap mıdır?

Kaza orucu tutmak Ramazan ayı orucu ile neredeyse eş değerdedir. Borçlarını tutarak üzerindeki farzı yerine getirmek isteyen kişiler kaza orucu ile büyük sevap alarak tüm borçlarını ödemektedir.