İlk sahur ne zaman? İlk sahura saat kaçta kalkacağız, ramazan ne zaman başlıyor 2022?
İlk sahur ne zaman, 2022 ilk sahur saat kaçta? Ramazan ayının ilk sahuru ile ilgili aramalar arttı. On iki ayın sultanı Ramazan ayı, kısa süre içinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre oruç ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahura saat kaçta kalacağını sorguluyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor 2022, İlk sahura saat kaçta kalkacağız?
11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için az bir süre kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk oruç ve sahur için aramalarını hızlandırdı. 81 il için Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından paylaşıldı. İlk sahura ne zaman kalkacağız, ilk sahur saat kaçta?
İLK SAHUR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN KALKACAĞIZ?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı da ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.
2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.
Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.
2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak.