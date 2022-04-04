Bayram tatili ne zaman, kaç gün, 9 gün olur mu? 2022 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatilinde okullar, üniversiteler açık mı?

Ramazan 2 Nisan'da başladı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek, peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma gününü de tatile katarlarsa bayram tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün olacak. Bayram tatilinin 9 gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BAYRAM TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Bayram tatile bugünden itibaren (4 Nisan) 26 gün kaldı.

BAYRAM TATİLİNDE OKULLAR, ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Bayram tatilleri resmi tatil olarak kabul edildiğinden okullar ve üniversiteler bayram boyunca açık olacak.