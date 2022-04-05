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    Ramazan Haberleri5 Nisan iftar saati! Akşam ezanı saat kaçta okunacak, bugün iftara ne kadar kaldı? İmsakiye vakti 2022
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri 5 Nisan iftar saati! Akşam ezanı saat kaçta okunacak, bugün iftara ne kadar kaldı? İmsakiye vakti 2022
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    5 Nisan iftar saati! Akşam ezanı saat kaçta okunacak, bugün iftara ne kadar kaldı? İmsakiye vakti 2022

    Orucuna niyet eden vatandaşlar iftara az bir süre kala “5 Nisan iftar saati” araştırmasına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile belirlenen iftar saatiyle oruçlar açılacak. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak, bugün iftara ne kadar kaldı? İmsakiye vakti ile 5 Nisan iftar saati…

    05.04.2022 - 17:25 |
    5 Nisan iftar saati! Akşam ezanı saat kaçta okunacak, bugün iftara ne kadar kaldı? İmsakiye vakti 2022

    5 Nisan iftar saati ile akşam ezanı saati araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu bu sene 2 Nisan'da tutuldu. Bugün oruç ibadetinin dördüncü günü idrak ediliyor. Ramazan İmsakiyesine göre iftara ne kadar kaldı? Diye soruluyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye vaktine göre 5 Nisan iftar saati…

    5 NİSAN İFTAR SAATİ

    İstanbul iftar saati 19:39 olacak. İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:02’de kılınacak.

    İMSAKİYE VAKİTLERİ 2022

     

     

     

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