5 Nisan iftar saati! Akşam ezanı saat kaçta okunacak, bugün iftara ne kadar kaldı? İmsakiye vakti 2022

5 Nisan iftar saati ile akşam ezanı saati araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu bu sene 2 Nisan'da tutuldu. Bugün oruç ibadetinin dördüncü günü idrak ediliyor. Ramazan İmsakiyesine göre iftara ne kadar kaldı? Diye soruluyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye vaktine göre 5 Nisan iftar saati…

5 NİSAN İFTAR SAATİ

İstanbul iftar saati 19:39 olacak. İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:02’de kılınacak.

İMSAKİYE VAKİTLERİ 2022