Bolluk ve bereketin daha da anlam kazandığı Ramazan ayı başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanında iftar ve sahurda sofralar kurulacak. Ramazan ayına kısa bir süre kala iftar ve sahur sofraları hazırlığındaki vatandaşlar, Ramazan erzak paketlerinin fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Ramazan erzak kolileri marketlerde raflardaki yerini almaya başladı. Peki, Ramazan erzak paketleri ne kadar oldu 2022? Ramazan erzak kolisi kaç lira? İşte 2022 Ramazan erzak kolisi fiyatları!

Marketler raflarındaki kahvaltılıklardan iftariyeliklere, şarküteri ürünlerinden bakliyatlara, un, yağ, tuz gibi temel gıda ürünlerinden iftar sonrası içilen çay ve kahveye kadar Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinin yer aldığı Ramazan erzak paketleri, ihtiyaca yönelik olarak farklı seçeneklerle sunmaya başladı.

2022 RAMAZAN ERZAK KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR?

2022 Ramazan ayına özel fiyatlarla Ramazan erzak paketleri sunuluyor. Bu yıl Ramazan ayında Ramazan kolileri 144,90 TL’den 349,90 TL’ye kadar geniş bir aralıkta, pek çok farklı çeşitte sunuluyor.

2022 RAMAZAN ERZAK KOLİSİNDE NELER VAR? İŞTE MARKETLERİN RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Metro Türkiye Ramazan Erzak Paketleri

Ramazan Erzak Paketi 1

13 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 1 litre Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Torku Toz Şeker, 500 gr Aro Spagetti Makarna, 500 gr Aro Arpa Şehriye, 200 gr Cem Sele Zeytin (351-380), 1 kg Aro Kırmızı Mercimek, 1kg Aro Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 gr Aro Domates Salçası, 1kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 154,90 TL (KDV dahil)

Ramazan Erzak Paketi 2

20 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 lt Aro Ayçiçek Yağı, 2 kg Sinangil Un, 1kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 gr Arbella Burgu Makarna, 500 gr Arbella Kalem Makarna, 500 gr Arbella Arpa Şehriye, 500 gr Arbella Tel Şehriye, 400 gr Cem Sele Zeytin (411-460), 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 gr Aro Domates Salçası, 180 gr Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 gr Arbella İrmik, 750 gr Torku Küp Şeker, 51 gr Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba – Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 279,90 TL (KDV dahil)

Ramazan Erzak Paketi 3

22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 2 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 gr Arbella Burgu Makarna, 500 gr Arbella Kalem Makarna, 500 gr Arbella Arpa Şehriye, 500 gr Arbella Tel Şehriye, 500 gr Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (381-410), 1 kg Reis Kırmızı Mercimek, 1 kg Reis Kuru Fasulye, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Ofçay Sevene Siyah Çay, 830 gr Tukaş Domates Salçası, 2 kg Reis Osmancık Pirinç, 500 gr Arbella İrmik, 750 gr Torku Küp Şeker, 51 gr Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba - Ezogelin, 180 gr Çokokrem Fındık Kreması, 50 gr Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 349,90 TL (KDV dahil)

Ramazan Erzak Paketi 4

7 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 500 gr Bahçıvan Süzme Peynir, 420 gr Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir, 400 gr Bahçıvan Tost Peyniri, 180 gr Pınar Şölen Isıl İşlem Görmüş Sucuk, 60 gr Pınar Aç Bitir Macar Salam, 200 gr Hurmacıgil Deglet Nour Tunus Hurma, 200 gr Cem Yeşil Zeytin ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 144,90 TL (KDV dahil)

2022 MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATI

Temel 13 gıda ürününden oluşan ‘bereket paketi’ni 99.90 lira, 22 çeşitli ‘lezzet paketi’ni 169.90 lira ve 31 üründen oluşan ‘ziyafet paketi’ni ise 269.90 liradan satıyor. İstanbul Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale’de Ramazan kolisi talebi için 0850 221 0800 numaralı telefon hattını arayan 60 yaş üstü müşterilerine teslimatı ücretsiz yapıyor. İsteyen HediyeM karta kasada tek seferde 1.250 lira yükleyerek dilediği kişiye hediye edebiliyor.

2022 ŞOK MARKET RAMAZAN ERZAK KOLİSİ FİYATLARI

Şok 2022 Ramazan erzak paketi 114,90 TL'Lik fiyatıyla satışa çıkarıldı. Bu erzak paketi çoklu şekilde satın alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor.

ŞOK erzak paketinde neler var?

-Bizim Vatan Domates Salçası (830 Gram)

-Deren Filiz Çay (500 Gram)

-Evin Ayçiçek Yağı (1 Litre)

-Piyale Un (1.000 Gram)

-Piyale Kakaolu Puding (150 Gram)

-Piyale Ezogelin Çorba (80 Gram)

-Piyale Burgu Makarna (500 Gram)

-Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Tuz (750 Gram)

-Türk Şeker Toz Şeker (1.000 Gram)

-MB Siyah Zeytin (400 Gram)

2022 CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Klasik Ramazan Kolisi - 109,90 TL

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Süper Ramazan Kolisi - 179,90 TL

Süper Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Duru Haşlanmış Fasulye 400 G

Yurt Haşlanmış Nohut 800 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Mutlu İrmik 500 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Mega Ramazan Kolisi - 229,90 TL

Mega Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Osmancık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Carrefour Küp Şeker 750 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Tamek Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Lüks Ramazan Kolisi - 289,90 TL

Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 500 Ml

Tat Osmancık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Carrefour Küp Şeker 750 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Siyah Çay 500 G

Lıpton Doğu Karadenız Demlik Poşet 48'Li

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Tamek Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 G

Arifoğlu Köfte Harcı 50 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Damla Mınera Mango Aromalı Maden Suyu 200 Ml

Damla Minera Limon Aromalı Maden Suyu 200 Ml

Cappy Serin Limonata 1 Lt Pet

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Salça (830 g), Tuz (750 g), Ayçiçek yağı (1 L), Un (1000 g), Kuru fasulye (1000 g), Çay (500 g), Reçel (380 g), Fındık Kreması (500 g), Hazır çorba, Küp şeker (1000 g), Makarna

Bu içeriğe sahip bir Ramazan kolisi 2021 yılında 75.65 TL idi. 2022 yılında ne olacağı daha açıklanmadı.

BİM, İstenilen tutarın yüklenebildiği ‘hediye kart’ uygulamasına devam ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenlere transfer uygulaması BİMPARA da var. Telefon numaralarına istenilen tutarda BİMPARA gönderilebiliyor. Uygulama, cep telefonunda BİMPARA adıyla arama yapılarak ücretsiz indiriliyor.