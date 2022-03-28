°
Şehir seçiniz
    BİST2.1860.46EURO16.300.09USD14.850.15ALTIN919.98-1.49
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Ramazan Haberleri2022 İstanbul imsak vakti! İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İlk sahur saati!
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri 2022 İstanbul imsak vakti! İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İlk sahur saati!
    ABONE OL

    2022 İstanbul imsak vakti! İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İlk sahur saati!

    İstanbul ilk sahur ve iftar vakti, Ramazan ayı orucunun başlamasına az bir süre kala Ramazan orucunu idrak edecek olan vatandaşların araştırılıyor. İstanbul’da yaşan Müslümanlar İstanbul’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi

    28.03.2022 - 10:46 |
    2022 İstanbul imsak vakti! İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İlk sahur saati!

    İstanbul Ramazan İmsakiyesi için yapılan aramalar arttı. Vatandaşlar yatsı namazına müteakip kılınacak teravih namazıyla on bir ayın sultan Ramazan'a kavuşulacak. Orucuna niyet edecekler “İstanbul ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta?” sorusunu soruyor. Peki, İstanbul'da oruca ne zaman kalkılacak? 2022 İstanbul sahur vakti

    İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2022 (Sahura İstanbul’da ne zaman kalkılacak?)

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şu şekilde:

    02 Nisan İstanbul sahur vakti: 05:12

    02 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:36

    2022 İstanbul imsak vakti İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta İlk sahur saati

    RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil; ama sahura kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.

    Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor.

    Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

    'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'

      GÜNCEL HABERLER

      Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

      Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

      Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

      Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

      Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

      Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

      Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

      Sıradaki Haber
      Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

      Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

      Sıradaki Haber
      Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

      Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

      Sıradaki Haber
      Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

      Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

      Sıradaki Haber