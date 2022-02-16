Rabbenağfirli duasının okunuşu ve anlamı! Ramazan ayında Rabbenağfirli duası yararları!

Namaz kılarken Rabbenağfirli duası okunarak selam verilir ve namaz bu şekilde tamamlanmış olur. Rabbenağfirli duasının okunması farz olmayıp sünnettir.

Rabbenağfirli Duası Nasıl Okunur?

Rabbenağfirli duası namazda okunması farz olmayan yani okunmasa da namazın kabul olacağı bir duadır. Ancak özellikle manevi lezzetin daha fazla hissedildiği Ramazan ayında kılınan namazlarda Müslüman Rabbenağfirli duasını okumaya özen göstermektedirler. Rabbenağfirli duası nasıl okunur sorusunun cevabını aşama aşama vermek mümkündür:

Namaz kılarken son oturuşta önce Ettehiyyatü sonra Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.

Bu dualar okunduktan sonra da Rabbenağfirli duası okunur.

Rabbenağfirli duası okunduktan sonra ise selam verilir. Bu şekilde namaz tamamlanmış olur.

Rabbenağfirli duasının okunması farz değildir. Ancak okunması sünnet olan Rabbenağfirli duasının tüm namazlarda genellikle okunduğu görülmektedir.

Rabbenağfirli Duasının Türkçe Arapça Okunuşu Ve Tefsiri

Rabbenağfirli duasının Arapça okunuşu şöyledir: " Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil-mü'minine yevme yekumül hisab. Birahmetike ya Erhamerrahimin."

Rabbenağfirli duasının Türkçe Anlamı da şudur: " Ey bizim Rabbimiz. Beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Ey Rabbim, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Rabbenağfirli duasını Hz. Peygamber Efendimiz çokça okurdu. Bu duanın her Müslüman tarafından bilinmesi ve bu çerçevede hayatının tanzim edilmesi ve amel edilmesi de şarttır. Peygamber sürekli af ve mağfiret dilerdi. Hz. Muhammed hem bu dünya hem de ahiret için af ve afiyet isterdi. Örnek olmak bakımından bunu da sahabelere tavsiye ederdi. Peygamber ayrıca imandan sonra gelen ikinci büyük nimetin afiyet olduğunu sık sık vurgulardı.

Tirmizi’den nakledilen bir hadiste şöyle denmektedir: " Duanın efdali dünya ve ahirette Rabbinden af ve afiyet istemektir. Affa ve afiyete kavuşan ise dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir." Bu duayı okumak farz olmasa da makbul ve devam edilmesi tavsiye olunan bir sünnettir.

Ramazan Ayında Rabbenağfirli Duası Yararları Ve Faziletleri

Rabbenağfirli duası sadece namazda okunmaz. Büyük din alimleri bu duanın namaz dışında da bol bol okunabileceğini ifade etmişlerdir. İşte bu sebeple Müslümanlar ne zaman ihtiyaç duysalar Rabbenağfirli duasını okurlar.

Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi bu duanın daha sık okunmasına bir vesiledir. Ramazan ayında Rabbenağfirli duasının yararlarını ve faziletlerini de şöyle sıralamak mümkündür:

Peygamber Hz. Muhammed'in de sıkça vurguladığı üzere Mümin kulun, Allah'tan çokça af ve afiyet dilemesi gerekmektedir. Bu nedenle de en kapsamlı ve tesirli dua olan Rabbenağfirli duasının bu ayda da bol bol okunması pek makbuldür.

Peygamber efendimiz davranışları ile müminlere örnek olmak istemiştir. Bu nedenle de kıldığı namazlarda Rabbenağfirli duasını mutlaka okumuştur.

İlk kez namazda bu duayı okuyan Peygamber olmuştur. Onu gören Müminler de namazlarında bu duayı okumayı ihmal etmemişlerdir. Ramazan ayının uhrevi bereketinden olabildiğince fazla yararlanmak isteyen müminler de işte bu sebeple Rabbenağfirli duasını hem namaz içinde hem namaz vakti dışında okumayı arttırmaktadırlar.

Rabbenağfirli duasının namaz dışında en etkili hacet ve dilek duası olarak okunduğu bilinmektedir.

Bu sebeple rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğuna inanılan ramazan ayında müminler her türlü dilek ve hacetleri için de Rabbenağfirli duasını bol bol okurlar.

Rabbenağfirli duasının her türlü ruhi sıkıntı ve vesveseden kurtulmak için de okunduğu bilinmektedir. Bu sebeple ramazan ayında bu duanın çokça okunmasının hikmet ve fazileti de büyük olacaktır.

Rabbenağfirli duasının hastalar için şifa, fakirler için bereket ve darda olanlar için ferahlık olacağı büyük din alimlerince dile getirildiği için ramazan ayında bu duaya bol bol yer verilmektedir.

Rabbenağfirli duasının dünya ve ahirette affa vesile olduğu düşünüldüğü için ramazan ayında düzenli olarak okunmasına devam edilir.