Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün? Orucun ilk günü ezan kaçta okunacak, iftar saat 2022?

Ramazan'ı heyecanla bekleyen vatandaşlar için geri sayım başladı. Ramazan ayında oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlar, oruca yönelik sorularına yanıt aranıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran Ramazan orucunun ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

ORUCUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi gününe denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulacak. İlk iftar, akşam ezanının okunması ile 2 Nisan akşamı açılacak.

ORUCUN İLK GÜNÜ İFTAR SAATİ 2022, ORUÇ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazanın ilk günü İstanbul iftar saat 19.36'da.

İstanbul Ramazan İmsakiyesi (2022)

İmsak 05:32.

Güneş 06:58.

Öğle 13:16.

İkindi 16:42.

Akşam 19:24.

Yatsı 20:44.

ORUCUN İLK GÜNÜ DİĞER ŞEHİRLERDE İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYIN