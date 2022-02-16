Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? Hangi şartlarda oruç tutmaya devam edilebilir?

Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen ve tartışılan konular arasında Orucu bozan durumlar ve orucu bozmayan durumlar yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı ile beraber oruç tutacak kişilerin en yoğunlukta sorduğu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Oruç Ramazan ayında mükellef olan ve sağlığı elverişli olan Müslüman kişilerin farz olan orucu tutarken, orucun sahih olabilmesi için oruca ait fazlar bulunuyor. Orucun farzları üç adettir. İlk faz niyettir, niyet etmeden yemeden içmeden kesilmek orucu sahih kılmaz. Mutlaka niyet edilmelidir. Orucun tutulmaya başlanacağı zaman imsak vaktidir ve akşam ezanı vaktinde de son bulur. Zamanı doğru şekilde olmalı imsak vaktinden geç, akşam vaktinden erken olmamalıdır. Üçüncü olarak ise kişi yemeden, içmeden, cinsel münasebetlerden ve orucu bozan diğer tüm hallerden uzak durmalıdır. Bu üç farz olan duruma dikkat edildiğinde oruç sahih olur. Orucu bozan haller ise şunlardır;

Yemek yemek

Herhangi bir şey içmek

Cinsel ilişkide ya da cinsel yakınlıkta bulunmak

Nargile ve sigara gibi keyif verici ürünlerin tüketilmesi

Tütün kökeni olan, dumanlı olan ve uyuşturucu olan maddelerin kullanılması

Abdest alırken, duş alırken, diş yaptırırken veya herhangi bir hal ile boğaza su kaçırmak.

İlaç kullanmak, iğne yaptırmak

Ameliyat olmak

Ağız dolusu kusmak

Temel olarak sindirim sistemine, kan dolaşımına, solunum sistemi yolu ile kan dolaşımına dahil olabilecek hem gıda hem de gıda olmayan tüm maddeler orucu bozar. Cinsel yaklaşımlar, cinsel ilişki orucu bozan hallerdir. Orucu bozmayan haller ise şunlardır;

Oruç tutulduğu unutularak kişinin bir şey yiyip, içmesi

Ağza kadar gelen kusuntunun geri gitmesi

Az miktarda kusmak

Göz damlası damlatmak

Çiçek, parfüm, kolonya gibi kokuları koklamak

Dişin arasında kalmış olan küçük miktardaki gıdaları yutmak

Kan aldırmak, akupunktur yaptırmak, hacamat yaptırmak

Macun kullanmadan diş fırçalamak, misvakla diş fırçalamak

Banyo yapmak, gusül abdesti almak

Ağıza su alıp çalkalamak

Yemeğin tadına bakmak

Sayılan maddeler ve buna benzer durumlarda oruç bozulmamaktadır. Fakat olabildiğince orucun bozulmasına yol açacak ya da orucun bozulup bozulmadığından emin olunmayan hallerden kaçınmak gerekir.

HANGİ ŞARTLARDA ORUÇ TUTMAYA DEVAM EDİLEBİLİR?

Oruç tutmanın tüm sınırları İslam dinin getirmiş olduğu ve insanların güçleri ile belirlenir. Zorluk, sıkıntı hallerinde İslam dininde kolaylıklar ve ruhsatlar tanınmıştır. Oruç tutarken orucun bozulmasına neden olacak davranışlar meydana geldiğinde, oruç bozulmuş olur ve oruç tutulmaya devam edilmez. Aynı zamanda oruç tutmamayı mübah kılan bir takım mazeretler bulunur. Oruç tutmayı ya da başlanmış olan bir orucu bıraktırmayı gerektiren bu haller dışındaki tüm durumlarda oruç tutulmaya devam edilebilir. O halde oruç tutmamayı mübah kılan halleri de bilinmesi gerekir. Oruç tutmamayı mübah hale getiren haller şunlardır;

Seferilik, Ramazan ayı sırasında en az üç gün bir yere gidilecekse kişi oruç tutmayabilir. Bu durumun bazı şartları bulunur ve bu şartları bilmek gerekir.

Hastalık halinde oruç bozulabilir ya da oruç tutulmayabilir.

Gebelik halinde ve çocuk emziriyor olmak halinde çocuğa ya da kendilerine bir zarar geleceğinden korkulduğunda oruç tutulmayabilir.

Yaşlılık hali oruç tutmamayı mübah kılar.

Düşman ile girilmiş bir savaş sırasında oruç tutulmayabilir.

Birinin korkutması ya da zorlamasıyla orucu bozmak halinde kişi orucu bozarak daha sonra kaza edebilir.

İleri derecede susuzluk ve açlık zaten var ise oruç tutan kişinin orucunu bozması caizdir.

Adetli olan veya lohusa olan kadınlar oruç tutmamaları caizdir.

Zor işlerde, ağır işlerde çalışan kimselerin oruç bozmaları caizdir.