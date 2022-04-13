Oruç ibadeti İslam'ın şartlarından biri olan bir ibadet olarak belirtilmektedir. İnsanların manevi bakımdan olgunlaşmasını ve nefis terbiyesi yapmasını sağlayan oruç ibadeti Ramazan ayında gerçekleştirilmektedir. Ancak Ramazan ayında tutulan oruçtan başka amaçla başka zamanlarda tutulan oruçlarda bulunmaktadır. Nafile adı verilen bu oruçlar çeşitli vesilelerle tutulmaktadır.

NAFİLE ORUCU NEDİR?

Nafile orucu insanlara farz olmayan ancak kişinin isteğine bağlı olarak tutulan bir oruç çeşidi olmaktadır. Ramazan ayı dışında tutulan oruçlar nafile oruç olarak ifade edilmektedir. Nafile ibadetler farz ve vacip olarak belirtilen ibadetlerin dışında kişinin kendi rızası ile gerçekleştirdiği ibadetler olarak ifade edilmektedir. Nafile oruçta bu şekilde olmaktadır. Allah'ın rızasını kazanabilmek amacıyla tutulan oruçlar nafile oruç kapsamında değerlendirilmektedir. Nafile ibadetler kişinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiş olsa da yarım bırakıldığı durumlarda tamamlanması gerekmektedir.

NAFİLE ORUCU BOZUNCA KEFARET GEREKİR Mİ?

İbadetlerin tam ve eksiksiz yapılması kabul olması açısından önemli bir husus olmaktadır. Herhangi bir sebeple yarım bırakılmış bir ibadetin tamamlanması gerekmektedir. Nafile orucu bozulan bir kişi de ibadetini eksik bırakmamalı ve daha sonra tekrar bozulan orucunun yerine yenisini tutmalıdır. Nafile orucu sünnet olarak belirtilen ibadetler arasında yer almaktadır. Bu orucu isteyen herkes tutabilmektedir. Nafile orucu üç aylar içinde ve kandillerde tutulmaktadır.

Nafile orucu bozulduğu durumlarda kaza gerektiren bir ibadet olmaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed zamanında nafile orucu üç aylarda tutulmaktaydı. Her ay için farklı kurallara sahip olan nafile orucunda sahura kalkmak önemli bir husus olmaktadır. Nafile orucunu usulüne göre yerine getirmek bu ibadetin sevabını daha da arttırmaktadır. İslam dininde nafile orucunun bozulması durumuyla ilgili olarak pek çok hadis ve hikaye bulunmaktadır. Bu hadis ve hikayelerde nafile orucunu bilerek bozan kişilerin oruçlarını daha sonra kaza etmeleri üzerinde durulmaktadır.

NAFİLE ORUCU BOZAN DURUMLAR

Oruçlu iken bir şey yemek içmek cinsi münasebette bulunmak orucun bozulmasına neden olmaktadır. Orucu bozan bu haller nafile orucu için de gerekli olmaktadır. Nafile oruca niyet edildiği zaman bu durumlardan uzak durmak gerekmektedir. Nafile orucu Ramazan ayında tutulan oruç gibi belli zaman aralıklarında yeme ve içmeden uzak durularak eda edilen bir ibadet olmaktadır.

Tıpkı Ramazan ayındaki oruçlarda olduğu gibi nafile orucunda da iftar ve sahur bulunmaktadır. Ramazan ayındaki oruçtan en büyük farkı farz olan bir ibadet olmaması olarak belirtilmektedir. Ancak kişinin bu orucu bilerek ya da farkında olmadan bozması durumunda kaza etmesi gerekmektedir. İnsanların kaza, stres, hastalık gibi durumlarla karşılaşması durumunda niyetlendiği nafile orucu bozulabilmektedir. Kadınların farkında olmadan nafile orucu tutarken regl dönemine girmeleri durumunda nafile oruçları bozulabilmektedir. Bu gibi durumlar sonucu bozulan nafile orucunun ilerleyen zamanlarda kaza edilmesi gerekmektedir. Nafile orucu faziletleri fazla olan bir ibadet türü olarak belirtilmektedir.