Tüm dünyada müslümanlar Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Bayram namazı ile birlikte Ramazan Bayramı da resmen başlamış olacak. Namazın kılınmasının ardından mezarlık ve şehitliklerde kabir ziyaretleri gerçekleştirilecek. Kabir ve mazarlık ziyaretleri ile ilgili akıllarda pek çok soru var. Mezara çiçek dikilmesinden, mezarın etrafında yapılacak temizliğe ve hatta mezar çiçeklerine kadar pek çok konu merak ediliyor. Peki, Mezarlık çiçekleri neler? Kabire çiçek dikilir mi? Mezarlıktaki ağaç, ot vb. bitkileri kesmek caiz midir? Mezar üstüne çiçek dikmek günah mı? İşte detaylar…

KABİRE ÇİÇEK DİKİLİR Mİ?

Mezarlığa dikilecek olan çiçeğin ya da bazı bitkilerin kabir azabını hafiflettiğine yönelik bazı rivayetler mevcuttur. Dikilen ağaç ya da çiçeğin yaptıkları zikirler ve ondan yararlanan canlıların sevapları kabrin altında yatan kimsenin defterine yazıldığı inanılır. Herhangi bir bitki adı öne sürülmese de ekilecek olan bitkinin uzun ömürlü ve meyveli olması daha iyidir.

Toprağa dikilen her ağaç ve bitkinin ölüye yararı olabileceğine dair bazı rivayetler vardır. Öyle ki kabirlerde mezarlıkların üstüne dikilen ağaçların kendi hallerinde yaptıkları tesbih ve zikirler ile ondan yararlanan canlılar kabirde yatan kimsenin defterine yazılır iken onu dikenin sevap kazanmasına vesile olur. Herhangi bir ağacın dikilmesi ile sevap kazanmak bu kadar basit iken meyveli veya uzun ömürlü bitkilerin tercih edilmesi daha iyi olabilir.

HADİS-İ ŞERİF: "Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır." (el-Münavi, Feyzu’l-Kadir, VI/39; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, IV/67-68)

HADİS-İ ŞERİF: "Kişi kabirde bile olsa, yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak kendisine ulaşır:

Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve ölümünden sonra kendisine dua edecek evlat." (Münavi, IV/87)

MEZARLIKTAKİ AĞAÇ, OT VB. BİTKİLERİ KESMEK CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde konuyla ilgili verilen bilgiler şu şekilde:

“Mezarlıkta bulunan yaş ot ve ağaçları, bakım amaçlı olmadıkça yolmak ve kesmek mekruhtur. Zira buradaki yaş bitkiler kendilerine has bir şekilde Allah’ı zikretmektedirler. Bu zikir sebebiyle orada yatan müminlere, Allah Teâlâ’nın rahmet edip azaplarını hafifletmesi umulur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir kabristanda bulunan iki kabir sahibinin azap içinde olduğunu anlamış, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek, ikiye bölmüş ve her birini bir kabrin başına dikmiştir. “Ey Allah’ın Resûlü, niçin böyle yaptın?” diye sorulunca, “Umulur ki bunlar yaş kaldıkları sürece (azabları) hafifler” (Buhârî, Vudû, 55) buyurmuştur.

Mezarlıkta zayi olacağından endişe edilen kuru ot ve ağaçların kesilip satılmasında bir sakınca yoktur. Bu satıştan elde edilen paranın kamu yararına kullanılması gerekir. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçların meyveleri de yenilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye I,183; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 155).”

MEZARLIK ÇİÇEKLERİ NELER?

Mezar üzerine dikilebilecek bitkiler genellikle soğanlı bitkilerdir. Bunlar nergis, zambak, safran gibi bitkilerdir. Kış aylarında çiçek açan bu bitkiler mezar üzerinde yaz kış kalır. Ancak soğanlı bitkilerin verimli çiçekler verebilmesi için her yıl sökülüp dinlendirilmesi ve tekrardan dikilmesi gerekir.

Soğuk havalara dayanabilecek, aşırı güneşlerde kurumayacak çiçekler mezarlıklarda uzun süre kalabilir. Yaz kış kurumayan çiçeklerden biri olan kardelen, özellikle soğuk ve karlı havalardaki dayanıklılığıyla bilinir. Kış mevsimindeki güzelliğiyle dikkat çeken bir diğer çiçek ise krizantem çiçeğidir. Hem yaz hem de kış aylarında solmadan ayakta kalabilen krizantem çiçekleri, bulunduğu yere güzellik saçıyor. Acem halısı çiçeği diğer adıyla mezem minik mor çiçeklidir ve yere yapışarak ilerler. Kış aylarında kuruyarak dal halini alır, nisan ve haziran ayları arasındaysa çiçek açarlar. Bir diğeri kaz ayağı çiçeği diğer adıyla makas çiçeği de yaz ve kış aylarına dayanıklıdır. Çevresine tohum dökerek çoğalırlar ve çiçekleri avuç kadardır. Genellikle mor ve sarı renklidirler.

Yaz kış yeşil kalan bitkiler genellikle çalı cinsi bitkilerdir ve bunlardan biri güldür. Gül, 2 metre kadar uzayabilen ve yaz aylarında ve kış aylarında canlı kalan bir bitkidir. Filbahri çiçekleri de yasemin çiçeği olarak bilinen ve yaz kış yeşil kalan çiçeklerdir. Beyazdırlar ve kokuları güzeldir. Özellikle kış aylarında soğuğa karşı dirençli olmaları nedeniyle mezarlara dikilir.