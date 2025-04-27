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GündemAydınlı iş insanı İsviçre'de gördü, aynısını ofisine yaptırdı! Görenler gözlerine inanamıyor
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Aydınlı iş insanı İsviçre'de gördü, aynısını ofisine yaptırdı! Görenler gözlerine inanamıyor

Aydın'da yaşayan bir iş insanı, yurt dışı gezisinde gördüğü köy evinden esinlenerek ofisine kurduğu cam kovanlarda hobi amacıyla arı yetiştiriyor. Gülpınar, arılarla aynı ortamda bulunmanın keyifli olduğunu düşünerek Aydın'a döndüğünde ofisine kovan kurmaya karar verdi. Marangoz arkadaşından da destek alan Gülpınar, açılır kapanır nitelikte pencereye benzer iki yüzü cam olan kovan yaptırdı.

AA
• 27 Nisan 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Nisan 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
1Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üretimi yapan fabrikanın sahibi Hidayet Gülpınar, 2 yıl önce iş gezisi için gittiği İsviçre'nin bir dağ köyünde evin içinde cam kovanlarda arı yetiştirildiğini gördü.

2Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Gülpınar, arılarla aynı ortamda bulunmanın keyifli olduğunu düşünerek Aydın'a döndüğünde ofisine kovan kurmaya karar verdi. Marangoz arkadaşından da destek alan Gülpınar, açılır kapanır nitelikte pencereye benzer iki yüzü cam olan kovan yaptırdı.

3Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Gülpınar, daha sonra Denizli'den satın aldığı arıları, 16 peteğin bulunduğu 2 kovana bıraktı. Düzenli olarak peteklerin bakımını yapan Gülpınar, parazit kontrolünü ihmal etmiyor, zaman zaman arılara vitamin takviyesi yapıyor.

4Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Cam kovanın içinden dışarıya çıkan bir borunun da bulunduğu sistemde arılar kovana bu borunun içinden giriş çıkış yapıyor. Buradaki kovana polen taşıyan arılar bal üretiyor.

5Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Gülpınar, akvaryumdaki balıkları izler gibi arıları izleyerek huzur buluyor. AA muhabirine açıklama yapan Gülpınar, yoğun iş temposunda arıları izlemenin kendisini rahatlattığını söyledi.

6Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Arıların sesinden bile etkilendiğini belirten Gülpınar, "O arı sesi dahi insanı rahatlatıyor. Sanki böyle hafif müzik dinler gibi. Gerçekten çok iyi, rahatlatıcı bir duygu. Çayımı, kahvemi içerken burada arılara bakarak rahatlarım. Tam terapi merkezi." dedi.

7Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Gülpınar, ofisinde arıları görenlerin şaşırdığını dile getirerek, "Ofise gelenler ilk başta görmüyorlar. Daha sonra fark ettiklerinde ilgi odağı arılar oluyor. Mesela pazarlık yapacağımız zaman müşteriye 'kovanın kapağını açar, kapıyı kilitler kaçarım' diyorum. Böyle şakalaşıyoruz." diye konuştu.

8Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

Sistemin arılara herhangi bir zararının olmadığını ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:

9Aydınlı iş insanı İsviçrede gördü, aynısını ofisine yaptırdı Görenler gözlerine inanamıyor

"Arılar burada özgürce dışarı çıkıp içeri girebiliyorlar, polen de getirebiliyorlar. Burada arıların özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlamadık. Bulunduğumuz yer organize sanayi bölgesi, çiçek de bol. Bu ticari amaçlı değil, tamamen hobi amaçlı."