Kureyş Suresi iniş sırasına göre 29. sure olarak bilinmektedir. Kureyş Suresi Kureyş Kabilesi için Mekke'de inmiştir.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Kureyş suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kurayşin. İlafihim rihleteşşitai vessayf. Felya büdü rabbe hazelbeyt. Ellezi etamehüm min cüin ve amenehüm min havf.

Kureyş suresinin tefsiri şu şekildedir:

Kureyş bir araya getirdiği ve aynı zamanda anlaştırdığı için, onları ticaret yapmaları için yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı için, başkalarıyla ısındırıp da yakınlaştırdığı için, artık onlar da bu beyitlerin Rabbine kulluk etsinler! Öyle bir Rab ki onları hem açlıktan kurtarmış ve doyurmuş hem de korkudan emin olmalarını sağlamıştır.

KUREYŞ SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kureyş suresinin faziletlerine bakıldığında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) nakledilmiş olan, Allah'ın Kureyş hakkında sure indirmesinin başka farklı topluluklara nasip olmayan bir lütuf olduğu kabul edilir. Kureyş suresini okuyan kişilerin on sevap kazanacağı ve bu şekilde inanıldığı bilinmektedir. Her gün 7 kez Kureyş suresini okuyan kişilerin herhangi bir darlık, yokluk ya da fakirlik çekmeyeceğine inanılır.

Cuma geceleri yatsı namazından sonra 1000 kez Kureyş suresini okuyan ve bununla beraber abdestli uyuyan kişilerin rüyalarında Hz. Muhammed'i (S.A.V) göreceklerine inanılır. Kureyş suresini okuyanların böbrek hastalıklarına da yakalanmayacaklarına inanılır. Yola çıkarken okunan Kureyş suresi ise kazalardan ve beladan korunmayı sağlar. Hacca giden müslümanların eğer her namazdan sonra Ayetel Kürsi ile Kureyş suresi okurlarsa sağ salim evlerine döneceklerine inanılır. Kureyş suresini yemekten sonra okuyan kişilerin o yemekten gelebilecek herhangi bir rahatsızlık ve hastalıklardan da korunacağına inanılır.

KUREYŞ SURESİ NEREDE İNDİRİLDİ?

Kureyş suresi iniş sırasına göre 29. sıradadır ve Mekke'de inmiştir. Mekkede yer alan Kureyş kabilesini yaptıklarından ötürü öven bir suredir. Allah bu sureye göre Kureyş kabilesini 7 haset ile diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Bu hasetler şu şekildedir:

Hilafet Kureyş kabilesindedir.

Hizmet etme ve misafir ağırlama onlardadır.

Misafire pek çok ikramda bulunma onlardadır.

Peygamberlik onlardadır.

Fil ordusuna karşı her galibiyet onlardadır.

7 sene Allah'a ibadet ettiler. Onlardan önce hiç kimse Allah'a ibadet etmemiştir.

Onların adına bir sure indi ve de bu surede onlardan başka hiç kimsenin adı da geçmedi.

KUREYŞ SURESİ NASIL EZBERLENİR?

En kısa surelerden biri olması nedeniyle Kureyş suresi kolay ezberlenen bir suredir. 4 ayetten oluşur ve ezberlemesi oldukça kolaydır. Birkaç saatte kolay bir şekilde Kureyş suresini ezberlemek mümkündür. Çeşitli yöntemlerden ve kaynaklardan yararlanarak Kureyş suresi ezberlenebilir. Ayetlere bölerek ayet ayet ezber yapmak daha kolay ezberlenmesine yardımcı olur.

Sesli kaynaklardan da yararlanarak bir yandan sureyi dinlemek ve bir yandan tekrar etmek ezber yaparken oldukça etkilidir. Okuma ve dinleme yaparak 4 ayetten oluşan Kureyş suresini ezberlemek mümkündür. Kısa olması nedeniyle Kureyş suresi ilk ezberlenen surelerden biridir ve bu nedenle müslümanlar için oldukça kolay bir suredir. Kureyş suresini ezberledikten sonra unutmamak için tekrarlamak ve faziletlerinden de yararlanmak için sürekli olarak okumak gerekir. Özellikle kısa bir sure olmasından dolayı kolay ezberlenir ve sonrasında da kolay bir şekilde sık sık okunur.