Kuran-ı Kerim, İslam dini kutsal kitabı olarak insanların yolunu aydınlatmaya ve insanlara yön vermeye katkıda bulunur. Kuranı Kerim, Fatiha suresi ile başlar ve Nas Suresi ile biter. Kuran içerisinde 114 tane sure, 30 tane cüz ve 6666 tane ayet bulunmaktadır.

KUR'AN-I KERİM OKUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Kuran okumak, her Müslüman'ın yapması gereken ibadetler arasında bulunur. Kuran günlük hayatta, namaz gibi sık sık yapılacak ibadetler arasında yer alır. Cenazelerde, kandil gecelerinde, okumalarda Kuran okuması yapılmaktadır. Kuran okumaya başlamadan önce yapılması gereken bazı görevler bulunur. Kuran-ı Kerim'e başlama duası bunlardan biridir.

Kur’an okumak isteyenler her zaman bu sorunun cevabını aramıştır. En çok araştırma konusu olan konular arasında bulunur. Kuran-ı Kerim'e başlamadan önce okunacak dualar okunur, sonrasında da Kuran okunmaya başlanabilir. Kuran-ı Kerim okuma öncesinde yapılacak en önemli şeylerden biridir dua etmek. Okunacak duanın yanı sıra bazı ayetler de Kuran okumadan önce okunacak dualar arasında yer alır.

KUR'AN'A BAŞLAMA DUASI OKUNUŞU

Kuran'a başlamadan önceki okunacak duanın okunuşu şu şekildedir: Allâhümme bilhakkı enzeltehû ve bilhakkı nezel, Allâhümme azzım rağbetî fihî ve'c'alhü nûren lî basarî ve şifâen li sadrî ve zihâben lî hemmî ve gammî ve huznî, Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechi ve kavvî bihî cesediî ve hayyi bihî ruhî ve şekkil bihî mîzânî ve'rzuknî tilâvetehû alâ tâatike ânâe'l-leyli ve etrâfen-nehâri ve'hşürnî maa'n-nebiyyi Muhammedin Sallallâhü Teâlâ aleyhi ve selleme ve lih'il-ahyâr.

KURAN-I KERİM'E BAŞLAMA DUASI TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Allah'ım, Kuran'ı sen hak üzerine indirdin. O da bu şekilde hakkın üzerine indi. Allah'ım Kuran'a olan ilgimi arttır. Onu gözümün nur, gönlümün şifası ve üzüntümün ilacı olarak kıl. Allah'ım, Dillerimi Kuran ile süsle ve yüzümü Kuran ile güzelleştir. Vücudumu ve bedenimi onunla beraber kuvvetlendir. Ruhumu onunla beraber diri tut. Mizanımı onunla birlikte ağırlaştır. Gündüz ve gece sana itaat etmem için Kuran okumaya muvaffak kıl. Beni, Hz. Muhammed ve O'nun en seçkin ashabıyla birleştir.

KURAN-I KERİM'E BAŞLAMADAN ÖNCE DUA OKUMANIN ANLAMI NEDİR?

Kuran-ı Kerim okunmaya başlanmadan önce okunacak duanın anlamı oldukça büyüktür. Şunu bilmek gerekir ki bazı kaynaklarda bu duanın okunduktan sonra Kuran okumaya başlanması Kuran'ın her bir harfi için 50 bin tane sevap verileceği söylenmiştir. Bunun üstüne Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir dua olarak bilinmektedir. Bu ifadeler hadis kaynaklarda ya da Kuran'da yer almaz. Okunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Duanın Türkçe anlamına bakıldığı zaman da çok anlamlı ve güzel bir duanın olduğu görülür. Bu duanın sadece Kuran okumadan önce değil her zaman okunabilecek değerde olduğunun da altı çizilmelidir. Kuran'a başlamadan önce Euzu Besmele çekmek gerekir. Kuran bitince 'Sadakallahul azim" diyerek Kuran okumayı bitirmek gerekir. Bu kelimenin anlamı da "en doğruyu Allah bilir" anlamını taşır. Kuran okumaya anlamı böyle güzel dualarla başlamak daha hayırlı ve sevaptır. Buna bağlı olarak Kuran okumaya başlamadan önce bu duayı okumak, kişiye daha refah ve rahat bir his verecektir.