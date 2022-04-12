Kıyamet suresi Kar'an-ı Kerim'in 576 ile 577 sayfaları arasında yer alan bir suredir. Mekke döneminde inmiş olan Kıyamet Suresi 29. cüzde yer alır ve 40 ayetten oluşur.

KIYAMET SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Kıyamet Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bi yevmil kıyameti. Vela uksimu bin nefsil levvameti. E yahsebul insanu ellen necmea ızamehu. Bela kadirine ala en nusevviye benanehu. Bel yuridul insanu li yefcure emamehu. Yeselu eyyane yevmul kıyameti. Fe iza berikal basaru. Ve hasefel kameru. Ve cumiaş şemsu vel kameru. Yekulül insanu yevme izin eynel meferru. Kella la vezer. ila rabbike yevme iznil mustekarru. Yunebbeul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhara. Belil insanu ala nefsihi besiratun. Velev elka meazirahu. La tuharrik bihi lisaneke litacele bihi. İnne aleyna cemahu ve kur an ehu. Summe inne aleyna beyanehu. Kella bel tahıbbunel acilete. Ve tezerunel ahirate. Vecuhun yevme izin nadiratun. İla rabbiha naziratun. Ve vücuhun yevme izin basiratun. Tezunnu en yufale biha fakıratun. Kella iza belegatit terakıye. Ve kil men rakın. Ve zanne ennehul firaku. Velteffetis saku bis sak. İla rabbike yevme izinil mesak. Fela saddeka vela salla. Velakin kezzebe ve tevella. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta. Evla leke fe evla. E yahsebul insanu en yutrake sudan. Elem yeku nutfeten min meniyin yumna. Summe kane alakaten fe halaka fe sevva. Fe ceala minhuz zevceyniz zekera vel unsa. Eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta.

KIYAMET SURESİNİN TEFSİRİ

Kıyamet Suresinin Tefsiri şu şekildedir:

Kıyamet gününün geleceğinden kuşku duymamak ve buna inanmak gerekmektedir. Kıyametin kopması ile başlayacak olan ebedi hayata inanmak ve hayat boyunca buna hazırlanmak gerekir. İslam inancına göre sura ilk üflendiğinde canlılar ölecek ve bu süre dolduktan sonra ikinci sura üflenecek ve insanlar da yeniden dirilecektir. Yattıkları yerden kalkan insanlar mahşer yerinde toplanacaktır. Ardından hesaba çekilme ve yargılanma ile amel defterlerinin ortaya konması olayı yaşanacaktır. İyilikler ve kötülükler tartılarak tüm aşamalar bittikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler belirlenecektir. Sırat köprüsünden geçenler cennete geçemeyenler ise cehenneme gidecektir.

KIYAMET SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kıyamet suresini okuyan kişiler ahirette daha iyi karşılanacaktır. Her kim ki Kıyamet suresini okursa Allah tarafından affedilir ve günahları hafifletilir. Allah affedici ve koruyucu olduğundan iki cihanda da güzelliklerle karşılaşmak isteyen kişilerin kıyamet suresini okumaları gerekir.

KIYAMET SURESİNİN KONUSU

Allah'ın insanları yeniden diriltme gücünün olduğunu anlatarak sure başlamaktadır. Kıyamet koptuğunda evrende olacak olaylardan ve öldükten sonra dirilme ve hesap konular geçmektedir. Kıyameti inkar edenlerin yaşayacağı zorluklardan da kıyamet suresinde bahsedilmektedir. Ahiret gününde karşılaşılacak tüm zorluklardan korunmak için Kıyamet suresini okunması gerekir. Günahlardan arınmak için okunan sure sayesinde iki cihanda da insanlara büyük bir nur temin edilmektedir.

KIYAMET SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Ahiret ve kıyamet günü çekilecek zorluklardan korunmak için kıyamet suresi okunmaktadır. Kıyamet gününde günahlarda arınmak için okunması gereken bir suredir. Ayrıca bu sureyi okuyan kişilere Allah tarafından iki cihanda da büyük bir ışık ve güzellik temin edilir.