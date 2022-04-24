Islak kek, dokusu ve nefis tadıyla Çikolatalı Brownie’ye benzetilse de, başlı başına nefis bir lezzete sahiptir. Özellikle çocukların çok sevdiği bir kek çeşididir. Yapımı oldukça pratik olan ıslak kek, çay saatlerinin de vaz geçilmezleri arasındadır. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi özel günlerde yapılabileceği gibi, misafirler için de çok güzel bir ikramdır. Islak kek, ayrıca tatlı gereksinimini en iyi şekilde karşılayan lezzetler arasındadır.

ISLAK KEK TARİFİ

Islak kek için gerekli malzemeler:

3 su bardağı elenmiş un

1,5 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu için gerekenler;

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

EVDE KOLAY ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Islak kek yapmak için ilk olarak sosu hazırlanır ve bir kenarda bekletilir.

Sosu hazırlamak için şeker ve süt, bir sos tencerenin içine dökülür ve iyice karıştırılır.

Karışıma kakao ve vanilya ilave edilir ve tekrar karıştırılır.

Hazırlanan sos, kısık ateşte yaklaşık 5 dakika pişirilir, kek piştikten sonra üzerine dökmek için bir kenarda bekletilir.

Hamuru hazırlamak için; karıştırma kabının içerisine şeker konulur ve üzerine yumurtalar kırılır. Şeker ve yumurta, çırpıcı yardımıyla iyice çırpılıp, pürüzsüz bir doku elde edilir.

İçerisine sıvı yağ ve süt ilave edilerek, çırpıcıyla iyice karıştırılır.

Karışıma un ve kabartma tozu eklenerek tekrar çırpma işlemi yapılır.

Son olarak vanilya ve kakao eklenerek, çırpma işlemine devam edilir.

Akışkan bir kek hamuru elde edildikten sonra, altı yağlanmış bir cam tepsiye dökülür.

180 derecede önceden ısıtılmış fırına konur ve yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.

Pişirilen kek fırından çıkarılır ve üzerine hazırlanan sos dökülür. Kekin her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtılır.

Hazırlanan ıslak kek, 10-15 dakika soğuyup dinlendirdikten sonra servis edilebilir.

ISLAK KEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Islak kek malzemelerinin oda sıcaklığında olması, kekin kıvamının daha güzel ve yumuşak bir dokusun olmasını sağlar.

Kek pişerken fırının kapağını açıp bakmak, kekin sönmesini sağlar. Daha kabarık bir kek elde etmek isteniyorsa, fırın kapağını aralamamak gerekir.

Islak kek yaparken, ilk olarak yumurta ve şeker çırpılırsa, kekin daha çok kabarması sağlanır.

Islak kekin yumurta kokmasını önlemek için, üzerine dökülecek olan sosun bir miktar pişirilmesi gerekir.

Islak kekin orta kalınlıkta olması isteniyorsa, orta boy cam tepsi içerisinde pişirilmesi gerekir. Büyük boy fırın tepsisinde yapılan kek daha ince olacaktır. Bunun için en ideal ıslak kek tepsisi, dikdörtgen borcam tepsilerdir.

Islak kek, kapalı bir cam tencerenin içerisinde, buzdolabında tazeliğini yitirmeden 3 gün kadar muhafaza edilebilir.

ISLAK KEK KAÇ KALORİDİR?

1 dilim evde yapılmış ıslak kek, yaklaşık olarak 650-700 kalori gelmektedir.