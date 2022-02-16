Diş kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken diş kanarsa oruç bozulur mu?

Ramazan ayı yaklaşırken orucu bozan konular da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Oruç tutacak vatandaşların merak edip, araştırdığı sorulardan biri de 'diş kanaması oruç bozar mı?' sorusu oldu. İşte detaylar…

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Oruç tutarken kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de diş kanamasının orucu bozup bozmayacağıdır. Kadın ya da erkek herkes tarafından cevabı pek bilinmeyen bu sorunun sebebi, diş kanaması sırasında kanın tükürülmesi ya da kazara yutulması ihtimallerinin orucu bozabileceği düşüncesindendir.

İnsanların tat alma organı olan dil dişlerimizle çok yakın bir yerdedir. Bu nedenle diş kanamalarında istemsiz olarak da akan kanın tadı hissedilebilmektedir. İnsanlarda diş eti kanamalarında birikmiş kanın ya da tükürüğün yutulması ve tadının alınması orucu tehlikeye atabilmektedir. Ancak bilinçsiz bir şekilde, ani bir refleksle yutulan diş eti kanı orucu bozmamaktadır. Çünkü bu durum istemsiz olarak gerçekleşmiştir. Diyanet ve din adamlarına göre; bu durum ilk hissedildiği anda tükürülürse orucu bozmayacaktır. Ancak kişi kanamayı ya da kanlı tükürüğü bile ve isteye yutarsa orucu tehlikeye girecektir. Bu nedenle bireyler kanama olduğu anda tükürerek müdahalede bulunmalıdır.

Diyanet, kendi resmi sitesinde vatandaşların sorularını yanıtlamaktadır. Her konuda merak edilen ya da kararsız kalınan konularda bu siteden faydalanmakta yarar vardır. Burada diş kanamasının bilerek yutulmaması durumunda orucu bozmadığı söylenmektedir. Sadece yukarıda anlattığımız durumlar nedeniyle din adamları, bilinçli olarak kanın ya da kanlı tükürüğün yutulmaması gerektiğini belirtmektedir.