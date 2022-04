Salli Barik duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Salli Barik duası okumanın yararları ve faziletleri

Allahümma Salli ve Allahümme Barik duaları günde 5 vakit okunur. Allahümme Salli ve Allahümme Barik Dualarının manası ve faziletini merak edenler için tüm detayları derledik.

Salli Barik Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Allahümme Salli duasının arapça okunuşu Türkçe harflerle şu şekildedir:

'Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.'

Allahümme Salli Duasının Anlamı

'Allahım Muhammed'e ve ümmetine rahmet et. Şerefini yükselt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet eylediğin gibi (rahmet et). Övülmeye layık olan sensin (Allahım), şan ve şeref sahibi sensin (Allahım).

Allahümme Barik Duasının Arapça Okunuşu

Allahümme Barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

Allahümme Barik Duasının Anlamı

'Allahım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmeti için bereket ve hayır ver. İbrahim'e ve ibrahim'in ümmetine verdiğin gibi (ver). Muhakkam övülmeye layık olan sensin (Allahım), şan ve şeref sahibi de sensin (Allahım).

Salli ve Barik Duası Okumanın Yararları ve Faziletleri

Salavat ile ilgili ayetler şu şekildedir:

'Şüphesiz (Muhakkak) Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Tam bir teslimiyet ile siz de salat edin. ' (Ahsab /56)

Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam Salli ve Barik duası fazileti hakkında şöyle buyuruyor:

'Kim ki bana bir salat okur ise Allah-u Teala da ona on salat okur. Ardından on günahını af eder ve mertemesini de on kat artırır.'(Nesai-sehv)

Tirmizi'de geçen başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam ' Kıyamet günü insanların en yakını benim için en çok salavat getirendir.' buyuruyor. (Tirmizi, salat)

Yine Nesai Sehv bölümünde rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor: ' Yerde Allah-u Teala'nın gezen melekleri vardır. Ümmetimin bana selamını anında getirirler.'

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları namazda son oturuşta okunur. Son oturuşta ilk okunan iki dua bu dualardır. İkindi namazının sünnetinde ara oturuşunda Salli ve Barik duaları okunur. Cuma namazı vaktinde getirilen salavat Peygamberimize ulaşmaktadır. Bu konu ile ilgili hadis-i şerifler şu şekildedir:

1- ' Bir kimse bana salavat getirdiğinde Allahu Teala bu salavata karşılık vermem için ruhumu iade eder.' (Ebu Davud).

2- 'Kabrimin yanı başında bana salavat getirenin salavatını işitirim. Uzaktan bana salavat getirenin de salavatı bana gelir.' (Beyhaki)

Başka bir hadis-i şerifte HZ. Muhammed (sav) 'Cuma günü salavat getiren kişinin salavatı bana ulaşır' buyurmaktadır. Peygamberlerin vücutları çürümez ve diğer insanlardan farklıdır. Salavat getirildiği zaman salavat peygamberimize ulaşır. Çokça salavat getirenler kıyamet günü nurlu olur ve diğer insanlardan daha güzel olurlar.