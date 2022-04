Sabır Duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Sabır Duası okumanın yararları ve faziletleri

Sıkıntıda darda olan kişiler içinde bulundukları durumlardan daha kolay ve hasarsız kurtulmak için Sabır duasını okurlar. Hayatın akışı içinde sabır oldukça önemli bir özelliktir ve her insanın hayatında sabra ihtiyacı olur.

Sabır Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Sabır Duası okunuşu şu şekildedir:

Elem neşrah leke sedrek. Ve vada na anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa na leke zikreke. Feinne me al usri yüsren. İnne me al usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Sabır Duası Okumanın Yararları ve Faziletleri

Sabır duası her zaman her Müslümanın ihtiyaç duyduğu bir duadır ve bu nedenle de çok merak edilir. Çünkü sabredilmesi gereken anlarda okunan bu dualar oldukça etkilidir. Eğer sabredilmesi gereken zamanlarda sabredilmezse kişilerin başına kötü şeyler gelmesi mümkündür. Bu nedenle de sabır insanlar için oldukça önemlidir. Bu gibi sıkıntılı dönemlerde ellerini semaya açarak dua eden kişiler bu süreci daha kolay atlatır ve Allah tarafından bir sabır ihsan edilir. Sakinlik ve huzur için okunan sabır duası kişilerin içini rahatlatır ve onların daha mutlu bir hayat sürmelerine yardımcı olur. Sabır duası okuyan kişilerin bu olay ve durumlardan kolay bir şekilde kurtulacağına inanılır. Özellikle stres içinde olan kişilerin bu durumlardan kurtulmak için ellerini semaya açarak dua etmeleri gerekir. Bu sayede hem manevi hisleri yükselir hem de kendilerini daha güvende ve rahat hissederler. Bundan dolayı özellikle stresli bir hayata sahip olan kişilerin sabır duaları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bazı dönemlerde nefsine hakim olamayarak sabırsız davranan kişilerin özellikle bu konuda bilgi sahibi olması önemlidir. Zor durumlarda şeytana uymamak ve nefsine hakim olmak isteyen kişilerin mutlaka Allah'a dua etmesi ve bu durumun da sakince geçmesini beklemeleri gerekir. Allah'tan istenmiş olan her şey bir şekilde kişilere geri döner.

Sabır Duasının Türkçe Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile. Senin için bağrını açmadık mı? O yükünü senden indirmedik mi? O sırtında olan ve gıcırdayan ve bu şekilde sana çok eziyet olan yükünü? Senin şanını da yüceltmedik mi? Demek ki her zorlukla birlikte bir kolaylık da vardır. Evet, o zorlukla beraber de elbette ki kolaylık var! O halde boş kaldığın zaman yine kalk ve yine yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et ve hep ona doğrul.

Sakinleşmek İçin Okunan Dualar Nelerdir?

Sakinleşmek ve sabırlı olmak insanların en çok istedikleri özellikler arasındadır. Bazı durumlarda sakin kalarak ve sabırlı davranmak mümkün olmadığından bunu dua ile sağlamak mümkündür. Sabır için okunması gereken dualar arasında Tekasür suresi vardır. Bu sabır gösterilmesi gereken durumlarda insanlara yardımcı olan bir suredir. Bunun dışında sık sık Estağfurullah kelimesini kullanmak da sabır çekmek için faydalı olduğundan oldukça faydalı bir kelimedir.