İsra Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! İsra Suresi okumanın yararları ve faziletleri

İslami özelliklere sahip hayat tarzının temel ahlak ve medeniyet ilkeleri belirlenmiştir. Bu özellikler Medine Devleti’nin temelini oluşturmuştur. Bir yıl sonra kurulacak Medine Devleti’nin özellikleri belirlenmiş ve temelleri oluşturulmuştur.

İsra Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

On iki yıldan beri tevhidi tebliğ eden Rasullulah aleyhisselam düşmanlarının kötü davranışlarına rağmen tebliğine devam ediyordu. Müşriklerin bütün çabalarına rağmen İslam yayılmaya devam ediyordu. Bütün Arap kabileleri O’ndan etkilenmiş ve davasını tanımıştı. Her türlü kötü davranışa karşı direnmeye devam eden sahabeler tebliğe devam ediyordu. Medine’den iki büyük kabile biat etmişti ve artık dava Medine’ye taşınıyordu. İsra mucizesi öncesi durum bu şekildeydi.

Surenin ana fikri uyarı, öğüt ve buyruk şeklinde sınıflanmaktadır. Mekkeli Müşriklere Yahudilerin kötü sonları hatırlatılıyor ve onların uğradığı akibete uğramamaları için uyarılıyordu. Kendilerini bu süre zarfında düzeltmeleri isteniyordu. Aksi halde onların yerine yeni bir topluluk gelecekti. Peygamberimizin daveti son fırsat olabilir ve bu fırsatın kaçırılmaması istenmektedir. Acıklı bir azap uyarılara aldırmayanları beklemektedir.

Tevhidi öldükten sonra dirilmeyi ve peygambere itaati kabul edenlerin başarılı olacağı vurgulanmaktadır. Kuran-ı Kerim’in Allah-u Teala’nın kitabı olduğu konusunda ikna edici deliller öne sürülüyor ve bu konuda doğru karar verilmesi isteniyor. Kafirlerin şüphelerinden kurtulmaları ve hakikati kabul etmeleri isteniyor.

İslami özelliklere sahip hayat tarzının temel ahlak ve medeniyet ilkeleri belirlenmiştir. Bu özellikler Medine Devleti’nin temelini oluşturmuştur. Bir yıl sonra kurulacak Medine Devleti’nin özellikleri belirlenmiş ve temelleri oluşturulmuştur.

Peygamberimiz aleyhisselam’a zorluklara katlanmayı ve hiçbir şekilde onlara itaat etmemesi gerektiği buyrulmaktadır. Müslümanlara da aynı öğütler verilmektedir ve dayanmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Alay, işkence, taciz ve benzeri olumsuzluklara karşı dayanmaları istenmiştir. Duygu, arzu ve isteklerini kontrol etmeleri, namaz kılmaları ve emirleri yerine getirmeleri istenmektedir.

İsra Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

İsra suresi denildiği zaman ilk akla gelen Miraç hadisesidir. Hadise şu şekilde anlatılmaktadır: Yirmi beş kadar sahabeden (Enes bin Malik, Malik bin Se’se, Ebu Zerr El Gıfari, Ebu Hureyre..) rivayet edilen Miraç hadisesi şu şekildedir:

‘Bir gece(leyl), Cebrail aleyhisselam, Hz.Muhammed’i (sav) Burak atına (kanatlı cennet atı) bindirerek Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya taşımıştır. Orada Peygamberimiz diğer Peygamberlerle namaz kılmıştır. Daha sonra göğün diğer tabakalarına yükselen Peygamberimiz orada bazı büyük peygamberlerle karşılaştı. En sonda göğün en yüksek tabakasına ulaşarak Allah’ın huzuruna çıktı. Başka önemli emirler ve beş vakit namaz emri burada verildi. Daha sonra Hz. Muhammed (sav) daha sonra Mekke’ye döndü. Bazı rivayetlerde cennet ve cehennem de gösterildi. Müşrikler bu olay ile alay etmekte gecikmedi.

Ayet ‘subhane’ kelimesiyle başlar ve kesin bir ifade ile Peygamberimizin Mekke’den Kudüs’a taşındığı ve oradan Miraca yükseltildiği buyrulmaktadır. Bazılarının rüya veya mistik bir görüntü gibi yorumları ayetin anlamına terstir. İnsanların aya gidebildiğini, uçakla kısa sürede bu günün şartlarında bir günden daha kısa sürede Mekke’den Kudüs’e gittiğini düşünürsek bu olayın gerçekliği daha iyi anlaşılır. Subhan olan Allah-u Teala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, yücedir. Miraç hadisesini 'Muhammed söylüyorsa doğrudur' diyerek tastikleyen Hz. Ebubekir (ra) 'sıddık' lakabını almıştır.