Hümeze Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Hümeze Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Hümeze Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Hümeze Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Veylül li kulli hümezetil lümezeh

Ellezi cemea malev ve addedeh

Yahsebü enne malehu ahledeh

Kella le yümbezenne fil hutameh

Vema edrake mel hutameh

Narullahil mukadeh

Elleti tetaliu alel ef ideh

İnneha aleyhim müsadeh

Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresinin tefsiri şu şekildedir:

İslam dininde insan onurunun ve şahsiyetinin önemli olmasından dolayı bunların korunması da önemlidir. Kur'an bu tüm kötü davranışları kınamakta ve böyle davranan kişilere de ahirette cezalandırılacağını bu sure ile haber vermektedir. Servetinin ve malının çokluğuna güvenerek insanlarla alay eden kişilerin aynı zamanda cimri olan ve malını gizleyen kişiler oldukları ifade edilmiştir. Mal ve serveti ile gururlanan kişiler ile alay eden ve bunların şahsiyetini zedeleyen putperestler hakkında bilgiler vermek için surenin indirildiği rivayet edilmiştir.

Hümeze Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Hz. Muhammed (S.A.V) buyurmuştur ki 'Her kim Hümeze suresini okursa Allah tarafından alay edenlerin sayısınca kendisine hasene verir' buyurmuştur. Hümeze suresini nazar değmiş kişilere 7 kez okuyarak nazardan kurtulmasını sağlamak mümkündür. İftiraya uğrayan kişilere ise Hümeze suresi 21 kez okunduğunda bu kişiler iftiradan kurtulur. Hasetlenen ve hasetçi kişilerden korunmak ve kurtulmak için de Hümeze Suresinin 21 kez okunması gerekir. Uykusunda korkan kişilerin de 21 kez okuması halinde rahat bir uyku çekeceklerine inanılır. Bu sure eğer nafile olan ibadetlerden sonra okunmaya devam edilirse malların ve rızıkların artmasına vesile olur. Nafile namazlarda okunması oldukça etkilidir ve çok sayıda okuma malı ve rızkı artırır. Bir kişide büyü olup olmadığını da Hümeze suresi okuyarak anlamak mümkündür.

Hümeze Suresinin Türkçe Anlamı

Mal toplayan ve aynı zamanda mallarını durmadan sayan insanları da arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleri ile aday edenlerin vay haline! O kişiler malının kendisini ebedileştirdiğine inanır. Hayır! And olsun ki o Hutame'ya atılacak olan kişidir. Hutame'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? O, Allah'ın yüreklere işlemiş olan bir ateşidir. Hiç şüphesiz ki uzatılmış olan direkler arasında ateş onların tam üzerine kapatılacaktır.

Hümeze Suresi Nerede İndirilmiştir?

Hümeze kelime anlamı olarak başkalarını kötüleme huyu olan ve bunu alışkanlık haline getirmiş kişi anlamına gelir. İnsanların arkasından konuşan kişiler için Hümeze kelimesi kullanılmaktadır. Mekke döneminde nail olan bir sure olduğu rivayet edilmektedir. İslam alimlerinin Mekke döneminde nail olduğuna dair bir ittifakı vardır. Kıyamet suresinden sonra nazil olan bu sure nüzul sırası açısından da 32. sure olarak karşımıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden biri olan Hümeze Suresi toplamda 9 ayetten oluşmuş bir suredir. Özellikle kısa bir sure olmasından dolayı kolay bir ezberlenen bir suredir. Her ne kadar kısa olmasından dolayı farklı bir surenin parçası sanılsa da Hümeze suresi 9 ayetten oluşmuş bir suredir. Daha çok insan ilişkilerini konu edinmiş olan Hümeze Suresi insanlarla alay etmenin kötülüklerini anlatır.