Yoksul halkın eğitim-öğretimine yardımcı olmak üzere kurulan Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye (Darüşşafaka Cemiyeti) geçmişten bugüne bağışlarla yaşayan kurumlar arasında bulunuyor. Yapılan bağışlarla her yıl binlerce çocuk uluslararası standartlarda eğitim alıyor. Her zaman bağış kabul eden kurum bu bayramda da bayram, zekat, fidye, fitre bağışı kabul ediyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da Darüşşafaka bağış bilgilerini araştırıyor. Peki, Darüşşafaka’ya Ramazan bağışı nasıl yapılır? Darüşşafaka bayram, zekat, fidye, fitre bağışı nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, ebeveyn kaybı olan ve maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı nitelikli eğitim veriyor. On yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukları; yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen Darüşşafaka, öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını bağışlarla karşılıyor.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka bu Ramazan’da da bağış kabul ediyor. Hayırsever vatandaşlar bu Ramazan Bayramı’nda da bayram, zekat, fidye, fitre bağışı yapabiliyor.

DARÜŞŞAFAKA ZEKÂT BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

İslamiyet'in şartlarından biri olan zekat, dini açıdan zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mal sahibi kişilerin, ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken miktarı ifade etmektedir. Ramazan ayında yapacağınız zekat bağışı ile anneleri ya da babaları yanlarında olamasa da çocuklar için destek olabilirsiniz.

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DARÜŞŞAFAKA FİDYE BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel Fidye, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir.

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DARÜŞŞAFAKA BAYRAM BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Ramazan ayında bayram bağışlarınızla Darüşşafakalı öğrencilerin yanında olabilir, onlara eğitimle değişen bir yaşam armağan edebilirsiniz. Darüşşafa, eğitim gören öğrenciler için Ramazan Bayramı harçlığı kabul ediyor. Bayram bağışı öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılıyor. Öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra beslenme, barınma, giyim, sağlık, cep harçlığı gibi tüm ihtiyaçlarını bağışlarla karşılanıyor. Ramazan ayında da yapılacak bağışlar, Darüşşafaka’da kalan öğrencilerin giderleri için harcanıyor. www.darussafaka.org sayfasındakş BAĞIŞ YAP sekmesinden Bayram Bağışı kutucuğunu seçerek kredi kartınızla veya banka kartınızla tek seferlik bağış yapabilirsiniz. Bankanızın internet şubesindeki ÖDEMELER-BAĞIŞ menüsünden Darüşşafaka Cemiyeti’ni seçerek masraf ödemeden bağış yapabilirsiniz. Garanti BBVA, Kuveyt Türk, Odeabank, QNB Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi mobil bankacılık uygulamalarındaki BAĞIŞ menüsünden Darüşşafaka’yı seçerek bağış yapabilirsiniz. Ayrıca PTT’nin tüm şubelerinden 1863 numaralı hesaba bağış yapabilirsiniz.

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DARÜŞŞAFAKA FİTRE BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Fitre bağışı, halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Siz de bu Ramazan ayında yapacağınız fitre bağışı ile anneleri ya da babaları yanlarında olamasa da çocukların iyi bir gelecekleri olmasına destek olabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl fitre miktarı en az 40 TL olarak belirlendi. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Darüşşafaka’nın BAĞIŞ YAP Bu sayfadaki BAĞIŞ YAP menüsünü kullanarak kredi kartınızla aylık düzenli veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz. Dilerseniz tek seferlik bağışı, banka kartınızla da yapabilirsiniz.

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