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    RamazanBayram namazı saati! İl il bayram namazı kaçta kılınacak, ne zaman? Bayram namazı saatleri…
    HaberlerRamazan Haberleri Bayram namazı saati! İl il bayram namazı kaçta kılınacak, ne zaman? Bayram namazı saatleri…
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    Bayram namazı saati! İl il bayram namazı kaçta kılınacak, ne zaman? Bayram namazı saatleri…

    Bayram namazı saat kaçta, il il bayram namazı saati nedir? Ramazan Bayramı için az bir süre kaldı. İslam alemi 2 Mayıs Pazartesi Günü bayrama ulaşacak. Bayram heyecanı başlarken, bayram namazı saatleri için yapılan aramalar da arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı için il il bayram namazı saatlerini açıklandı. Peki, İl il bayram namazı kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri…

    30.04.2022 - 13:25 |
    Bayram namazı saati! İl il bayram namazı kaçta kılınacak, ne zaman? Bayram namazı saatleri…

    Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri aramaları arttı. 2-4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için az bir süre kaldı. Bayram sabahı namazını eda edecekler yaşadığı ildeki namaz saatini sorguluyor. Peki, İl il bayram namazı kaçta kılınacak, ne zaman? Bayram namazı saati

    BAYRAM NAMAZI SAATİ

    Adana: 06.14,

    Adıyaman: 06.02,

    Afyonkarahisar: 06.31,

    Ağrı: 05.40,

    Aksaray: 06.18,

    Amasya: 06.07,

    Ankara: 06.20,

    Antalya: 06.33,

    Ardahan: 05.39,

    Artvin: 05.42,

    Aydın: 06.43,

    Balıkesir: 06.40,

    Bartın: 06.20,

    Batman: 05.50,

    Bayburt: 05.50,

    Bilecik: 06.31,

    Bingöl: 05.51,

    Bitlis: 05.45,

    Bolu: 06.24,

    Burdur: 06.34,

    Bursa: 06.35,

    Çanakkale: 06.46,

    Çankırı: 06.16,

    Çorum: 06.11,

    Denizli: 06.38,

    Diyarbakır: 05.54,

    Düzce: 06.26,

    Edirne: 06.43,

    Elazığ: 05.57,

    Erzincan: 05.54,

    Erzurum: 05.46,

    Eskişehir: 06.30,

    Gaziantep: 06.06, 

    Giresun: 05.56,

    Gümüşhane: 05.53,

    Hakkari: 05.40,

    Hatay: 06.12,

    Iğdır: 05.35,

    Isparta: 06.32,

    İstanbul: 06.34,

    İzmir: 06.45,

    Kahramanmaraş: 06.07,

    Karabük: 06.19,

    Karaman: 06.23,

    Kars: 05.38,

    Kastamonu: 06.14,

    Kayseri: 06.11,

    Kilis: 06.08,

    Kırıkkale: 06.18,

    Kırklareli: 06.40,

    Kırşehir: 06.16,

    Kocaeli: 06.31,

    Konya: 06.25,

    Kütahya: 06.32,

    Malatya: 06.01,

    Manisa: 06.44,

    Mardin: 05.52,

    Mersin: 06.17,

    Muğla: 06.42,

    Muş: 05.47,

    Nevşehir: 06.15,

    Niğde: 06.16,

    Ordu: 05.58,

    Osmaniye: 06.11,

    Rize: 05.48,

    Sakarya: 06.29,

    Samsun: 06.04,

    Siirt: 05.47,

    Sinop: 06.08,

    Sivas: 06.04,

    Şanlıurfa: 06.00,

    Şırnak: 05.45,

    Tekirdağ: 06.40,

    Tokat: 06.05,

    Trabzon: 05.51,

    Tunceli: 05.55,

    Uşak: 06.36,

    Van: 05.40,

    Yalova: 06.33,

    Yozgat: 06.12,

    Zonguldak: 06.22."

     

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