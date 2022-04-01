OSD Başkanı Cengiz Eroldu!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 2018 yılından bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Haydar Yenigün görevini Cengiz Eroldu’ya devretti.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, kamu temsilcileri ile sektörün paydaş sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı Genel Kurulda; otomotivdeki dönüşümün Türkiye’ye yansımaları, bu yansımaların sonucunda meydana gelen riskler ve fırsatlar ile sanayinin gelecek vizyonuna ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı.





Başkanların mesajları



OSD’nin yeni döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu. Genel kurulda konuşan Haydar Yenigün, “Derneğimiz, 48 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sadece kısa vadeli konular odağında değil, sanayimizi gelecekte daha da kuvvetli bir küresel oyuncu haline getirmek adına uzun vadeli planlara da odaklandık. Bu amaçla 2021 yılında OSD olarak vizyonumuzu yeniledik ve yol haritamızı belirledik" dedi. Yeni Başkan Eroldu ise,"Otomotiv sektörü, küresel platformda kendini kanıtlamış nitelikli oyunculardan oluşuyor. 16 yıldır ülkemizin ihracat lideri ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak ciddi katkılarda bulunuyor. OSD, sektörün rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek için öncülük görevini yaklaşık yarım asırdır başarı ile sürdürüyor. Bu değerli derneğe başkanlık yapmak hem bir ayrıcalık hem de önemli bir sorumluluk"diye konuştu.