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    DRD Filo'da yeni atama

    Operasyonel kiralamacı DRD Filo Kiralama yeni Genel Müdürü Özgür Kara oldu.

    25.03.2022 - 14:39 |
    DRD Filo'da yeni atama

     DRD Filo'da yeni Genel Müdürü Özgür Kara oldu. Özgür Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme üzerine yaptı. Profesyonel hayatına Garanti Bankası’nda başlayan Kara, sırasıyla Garanti Faktoring, TEB, HSBC bankalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. DRD Filo Kiralama bünyesine katılmadan önce Tam Faktoring’de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2015 yılında otomotiv sektörüne geçiş yaparak DRD Filo Kiralama’ya katılan Kara, 2020 yılından itibaren Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapıyordu.

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