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MagazinYargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yekta tutuklanıyor mu?
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• 03 Mart 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yekta tutuklanıyor mu?

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı heyecanlı gelişmelere sahne oluyor. Ceylin’in kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Ilgaz, Engin’in videosunu izlemesiyle şok oluyor. Yekta’ya karşı iddiaların büyüdüğü tanıtımda “Yekta, oğlu Engin’in cinayetinde tutuklu mu yargılanacak?” sorusu Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

• 03 Mart 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Yekta tutuklanıyor mu
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Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenleri ekran başını kilitleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ilgaz, Ceylin’in şüpheli tavırları üzerine Ceylin’in kendisinden bir şey sakladığını düşünüyor. Bu konuyu Eren’le paylaşan Ilgaz’ın “Ceylin’in hayatında bir yabancı gibi hissediyorum.” sözleri dikkat çekiyor.

2Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Yekta tutuklanıyor mu

Zümrüt’ün bebeğinin babasının Osman olduğunu düşünen Aylin test sonucunu öğrenmeye cesaret edemezken Ceylin’den yardım istiyor. Testin sonucu ise merakla bekleniyor.

3Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Yekta tutuklanıyor mu

Gençlerin polis çevirmesinden kaçtıkları anlar gerilimi yükseltirken Pars, Engin’in davasında Yekta’nın tutuklu yargılanmasını talep ediyor.

4Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Yekta tutuklanıyor mu

Yekta’nın akıbetinin ne olacağı Yargı’nın yeni bölümünün çarpıcı gelişmeleri arasında yer alırken Engin’in videosunu izlemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Ilgaz’ın ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

5Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Yekta tutuklanıyor mu

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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