Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yekta tutuklanıyor mu?

Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenleri ekran başını kilitleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ilgaz, Ceylin’in şüpheli tavırları üzerine Ceylin’in kendisinden bir şey sakladığını düşünüyor. Bu konuyu Eren’le paylaşan Ilgaz’ın “Ceylin’in hayatında bir yabancı gibi hissediyorum.” sözleri dikkat çekiyor.