Sezen Aksu Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleri Sezen Aksu yeni demo: Her Åžeye RaÄŸmen

ezen Aksu, sosyal medya hesabÄ±ndan yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n demosunu yayÄ±nladÄ±. Sezen Aksu'nun, ''Åžahane Bir Åžey YaÅŸamak'' adlÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶zleri tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±, 'Selam sÃ¶yleyin o cahil Havva ile Adem'e''Â sÃ¶zleri nedeniyle eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu. Aksu, yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n demosunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. "Yeni demo yayÄ±nda..."Â notuyla ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini paylaÅŸan Sezen Aksu heyecanlandÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleri

Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleri

Kan, keder, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve Ã¼mit her ÅŸeye raÄŸmen

YaÅŸamak inadÄ±na, vazgeÃ§miyor sÄ±zÄ±m sÄ±zÄ±m sÄ±zlarken

KaÃ§ bin yÄ±llÄ±k bir kÄ±yÄ±mdÄ±r bu?

NasÄ±l direniyor insan hala?

GerÃ§ekten Ã¼mit var mÄ±?

Ah, bunca gÃ¼nahla

Bari sen bÄ±rakma ellerimi

Bari sen yapma

Åžimdi her zamandan

Daha fazla sarÄ±lmalÄ±yÄ±z aÅŸka

YanÄ±yor dÃ¼nya, sonumuz yakÄ±n

Gel bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼nle kalbime tutun

AÄŸlÄ±yor dÃ¼nya, halimiz hazin

SeviÅŸmeliyiz aÅŸk da yoksa, yoksun, yokum.

SanatÃ§Ä± bu kez, daha Ã¶nce Tarkan ve YaÅŸar Gaga'nÄ±n albÃ¼mÃ¼nde Sertab Erener tarafÄ±ndan seslendirilmiÅŸ olan 'Her Åžeye RaÄŸmen' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yorumladÄ±.Â

'Her Åžeye RaÄŸmen'in dÃ¼zenlemesi Mustafa Ceceli imzasÄ± taÅŸÄ±yor. ÅžarkÄ±, 'Demo 2' albÃ¼mÃ¼ndeki 15. ÅŸarkÄ±.

SanatÃ§Ä± 2020'nin baÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 'Demo 2' projesinde bugÃ¼ne dek 'Yetinmeyi Bilir misin?', 'Ben de Yoluma Giderim', 'Kaybedenler', KarÅŸÄ±yÄ±m' gibi daha Ã¶nce Ã§ok popÃ¼ler olmuÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yorumladÄ±.

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