Sezen Aksu Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleri Sezen Aksu yeni demo: Her Åžeye RaÄŸmen

Sezen Aksu Her Åžeye RaÄŸmen sözleri! Sezen Aksu yeni demo: Her Åžeye RaÄŸmen
Sezen Aksu, farklÄ± sanatÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan yorumlanmÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± kendisinin yeniden sÃ¶ylediÄŸi 'Demo' projesinin yeni ÅŸarkÄ±sÄ± 'Her Åžeye RaÄŸmen'i yayÄ±nladÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait. Ä°ÅŸte Sezen Aksu yeni demosu Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleriâ€¦
ezen Aksu, sosyal medya hesabÄ±ndan yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n demosunu yayÄ±nladÄ±. Sezen Aksu'nun, ''Åžahane Bir Åžey YaÅŸamak'' adlÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶zleri tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±, 'Selam sÃ¶yleyin o cahil Havva ile Adem'e''Â sÃ¶zleri nedeniyle eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu. Aksu, yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n demosunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. "Yeni demo yayÄ±nda..."Â notuyla ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini paylaÅŸan Sezen Aksu heyecanlandÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleri
Her Åžeye RaÄŸmen sÃ¶zleri
Kan, keder, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve Ã¼mit her ÅŸeye raÄŸmen
YaÅŸamak inadÄ±na, vazgeÃ§miyor sÄ±zÄ±m sÄ±zÄ±m sÄ±zlarken
KaÃ§ bin yÄ±llÄ±k bir kÄ±yÄ±mdÄ±r bu?
NasÄ±l direniyor insan hala?
GerÃ§ekten Ã¼mit var mÄ±?
Ah, bunca gÃ¼nahla
Bari sen bÄ±rakma ellerimi
Bari sen yapma
Åžimdi her zamandan
Daha fazla sarÄ±lmalÄ±yÄ±z aÅŸka
YanÄ±yor dÃ¼nya, sonumuz yakÄ±n
Gel bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼nle kalbime tutun
AÄŸlÄ±yor dÃ¼nya, halimiz hazin
SeviÅŸmeliyiz aÅŸk da yoksa, yoksun, yokum.
SanatÃ§Ä± bu kez, daha Ã¶nce Tarkan ve YaÅŸar Gaga'nÄ±n albÃ¼mÃ¼nde Sertab Erener tarafÄ±ndan seslendirilmiÅŸ olan 'Her Åžeye RaÄŸmen' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yorumladÄ±.Â
'Her Åžeye RaÄŸmen'in dÃ¼zenlemesi Mustafa Ceceli imzasÄ± taÅŸÄ±yor. ÅžarkÄ±, 'Demo 2' albÃ¼mÃ¼ndeki 15. ÅŸarkÄ±.
SanatÃ§Ä± 2020'nin baÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 'Demo 2' projesinde bugÃ¼ne dek 'Yetinmeyi Bilir misin?', 'Ben de Yoluma Giderim', 'Kaybedenler', KarÅŸÄ±yÄ±m' gibi daha Ã¶nce Ã§ok popÃ¼ler olmuÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yorumladÄ±.
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