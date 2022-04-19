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Ünlüler DünyasıCristiano Ronaldo’nun oğlu öldü mü? Ronaldo ve Georgina kaç çocuğu var, oğlu neden öldü?
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Cristiano Ronaldo’nun oğlu öldü mü? Ronaldo ve Georgina kaç çocuğu var, oğlu neden öldü?

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti yeni doğan ikizlerinden birinin öldüğünü açıkladı. Cristiano Ronaldo’nun oğlu öldü mü, neden? Ronaldo ve Georgina kaç çocuğu var?

19.04.2022 - 13:49 |
Cristiano Ronaldo’nun oğlu öldü mü? Ronaldo ve Georgina kaç çocuğu var, oğlu neden öldü?

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Cristiano Ronaldo’nun oğlu neden öldü?

Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikiz çocuklarından birinin hayata tutunamadığını açıkladı.

Çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" denildi.

Cristiano Ronaldo’nun oğlu öldü mü Ronaldo ve Georgina kaç çocuğu var, oğlu neden öldü

Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var?

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor.

 

 

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