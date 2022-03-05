Ünlü kadınlar ‘Kadınlar Omuz Omuza’ projesiyle bir araya geldi

Kadınlara güç kazandırmayı amaçlayan projenin açılış lansmanı dün Zorlu Performans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansmanda; sinema, televizyon, müzik ve moda dünyasından birçok ünlü ismin kadına destek mesajlarının yer aldığı fotoğrafları ile hayat mücadelesi içindeyken yolları Memorial ile kesişen ardından yeni bir yaşama başlayan kadınların fotoğraflarından oluşan sergi yer aldı. Fotoğraflarda sanatçılar beyazlara bürünerek saflığı ve yeni bir başlangıcı simgeledi. Sergiye Revna Demirören de katıldı.

‘Kadına değer’ teması ile Memorial Sağlık Grubu ve İyi Niyet Derneği'nin temellerini oluşturduğu ‘Kadınlar Omuz Omuza’ sosyal sorumluluk projesiyle herhangi bir nedenle toplumdan uzaklaşmış, mesleği olmayan, yaşamını tek başına sürdürmeye çalışan, barınma ve hayatını sürdürebilme için yardıma ihtiyaç duyan, eğitim hakkından mahrum kalmış kadınları topluma kazandırarak iş yaşamına alışabilmeleri için onlara destek olmak amaçlanıyor.

Projeye destek veren isimler ise şöyle:

“Açelya Akkoyun, Ahu Sungur, Aslı Tandoğan, Atiye, Aydilge, Belçim Bilgin, Bennu Yıldırımlar, Berfu Yenenler, Buse Sinem İren, Cansu Kurtçu, Deniz Türkali, Dicle Doğan, Fatma Karanfil, Fatma Turgut, Gonca Vuslateri, Göksel, Günseli Kato, Hale Soygazi, Hande Subaşı, İpek Bilgin, Özge Borak, Öznur Serçeler, Pınar Altuğ Atacan, Rozet Hubeş, Selda Alkor, Suzan Kardeş, Suzan Şen, Sümeyye Aydoğan, Tanju Babacan, Zara, Zeynep Beşerler.”

ASIL AMAÇ, KALICI İSTİHDAMI SAĞLAMAK

Hastanelerinde kadın çalışan oranının yüzde 67 olduğunu belirten Memorial Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Çakar, projenin asıl amacının kadınları istihdamda daha uzun süre tutabilmek olduğunu söyledi. Mesleği olmayan kadınları meslek sahibi etmeyi de amaçladıklarını söyleyen Çakar, “Daha önce eğitim almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlarımızı da meslek sahibi yapmak istiyoruz. Projeye başlayalı 1 ay oldu. 14 kadını istihdam ettik. Daha da fazlasını yapacağız” dedi.

“KADINLARA BİREBİR BİZ ULAŞIYORUZ”

İhtiyacı olup mesleği olmayan kadınlara kendilerinin ulaştığını ifade eden Özlem Çakar, iş hayatına alışabilmeleri için kadınlara mentor atadıklarını söyledi. Bu şekilde kadıların iş hayatındaki kaygılarını önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Çakar sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 ay mentorluk programıyla eğitim gören kadınlarımız, kendi mesleklerini yapabilecek duruma geliyor. Biz İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Kayseri, Ankara illerinde bulunan hastanelerimizde kadınlarımıza iş imkânı sağlayacağız. Çok heyecanlı ve gururluyuz.”

“YILLARDIR KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç ise “Biz yıllardır kadınları pozitif ayrımcılık yapan bir grubuz. Türkiye’de kadınların desteğe ihtiyacı var. Toplumda kadın için birçok proje yapılıyor ancak biz daha da farklısını yapmak istedik. Soyutlanmış, mesleği olmayan, zor durumda kalan kadınlarımızı bulduk. Onlara mentorlerimizle işe hazırlayıp istihdam etmeye başladık. Kadınlarımız bilmedikleri her şeyi onlara sorup öğrenebiliyor. Kadınlarımızı sahiplenmek adına çok büyük ve güzel projeye imza attık. Burada bulunup bize destek olan ünlülerimize de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“HİÇBİR DENEYİMİM YOKTU”

Projeyle çalışma imkanına sahip olan 34 yaşındaki Aysel Öner de daha önceden herhangi bir iş deneyimi olmadığını söyledi. Öner, “Proje sayesinde hem eğitim alıyor hem de bir hastanede hasta bakıcısı olarak çalışıyorum. İşimi çok seviyorum, çok mutluyum. Gerçekten böyle bir şeyi hayal edemezdim. Beş çocuğum var. Çocuklarımı yanıma almak istiyordum. Bu iş sayesinde de bunu başarabileceğim. Onlara güzel bir gelecek sağlamayı çok istiyorum. Bütün kadınlar dimdik ayakta durabilir. İnsan isteyince başaramayacağı şey yoktur. Bu proje ile güçlü ve ayaktayım” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIM”

Yine projeyle iş sahibi olan 43 yaşındaki Elif Ateş de “İki kızım var ve üniversite okuyorlar. Ben de evlilik, çocuk bakma derken iş hayatına atılamadım. Bu proje ile Şişli’deki hastanede hasta asistanı olarak çalışıyorum. İlk başta mentorlerimiz bizi değerlendirdi. Ve hangi alanlarda çalışabileceğimizi belirlediler. Aldığımız eğitimle kendimize daha da güvenir hale geldik. Ben kazandığım para ile çocuklarımın eğitimine katkıda bulunacağım. Böyle imkânı bize sağladıkları için Memorial ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

“GÜÇLÜ, GÜÇSÜZÜN YANINDA DURMALI”

Sergide ‘Kadın varsa hayat var’ sloganıyla fotoğrafı yer alan Pınar Altuğ Atacan ise duygularını “Her anlamda güzel olan bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Ortaya çıkan sonuç çok güzel ve etkileyici oldu. Kadınların hepsi birbirinden güzel görünüyor. Böyle bir projede yer almasaydım kesinlikle çok kıskanırdım. Güçlü olanın, güçsüz olana el uzatması lazım. Biz omuz omuza, el ele verdikçe güçleniyoruz. Ve kimin ihtiyacı varsa elimizi uzatmamız lazım. Bu proje ile kadınlara iş imkânı sağlanıyor. Ekonomik özgürlüğü olan kadınlarsa ister istemez güçlü oluyor. Şiddet gördüğünde parasını kazandığı için ses çıkartabiliyor. Bu proje sayesinde de yine ihtiyacı olan kadınlara el uzanacak. Çok mutluyum” şeklinde ifade etti.

“İNŞALLAH KALPLERİNE DOKUNABİLİRİZ”

‘Toplumun mihenk taşı kadındır. Güçlü kadınlar güçlü toplumlar yaratır’ mesajı ile projeye destek veren Atiye de “Çok mutluyum. İyi ki de bu kadar güzel bir dernek var. İyi ki bütün sanatçı dostlarımla böyle güzel projelere imza atıyoruz. Kadınların birbirine destek olması ve bu proje çok önemli. Kadınlara hem iş imkânı sunacak hem de eğitim alamayanlar için çok büyük faydası olacak. İnşallah çok fazla kadının kalbine dokunuruz” diye konuştu.

KADINLARA OLAN KÖTÜ ALGI YIKILABİLİR

Projenin şarkısını seslendiren Aydilge ise “8 Mart’ı bir günde kutlayıp geçip gitmek bana çok acı geliyor. Bu tarz projeler çok önemli. İnsanların eksik etek, saçı uzun aklı kısa, kızını dövmeyen dizini döver gibi algıları, bu yeni sloganlarla yıkabiliriz. Biz kadınlar pek çok karanlığın içinde mücadele ediyoruz ama korkmuyoruz” açıklamasını yaptı.

“EL UZATMAK BİZİ DAHA DA İLERİ GÖTÜRÜR”

Tanınmış kişi olmanın böyle günlerde ortaya çıktığını ifade eden Özge Borak da bu tür projelere sık sık katılmak istediğini söyledi. Borak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye'de ve dünyada kadınların iş ortamında yaşadığı sözlü, fiziksel zorluklar gerekse cinayetler çok fazla. Bu sebeple birlikte olmanın, omuz omuza durmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Daha güzel günlerin çabalama ve omuz omuza duruştan geleceğine inanıyorum. İmkânı olan insanların istihdam sağlamasının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü yardıma ihtiyacı olan bu kadınlara el uzatmak, evvela insani olarak sonra toplumsal olarak bizi daha ileriye götürecektir.”

Yapımcılığını Zuhal Ceran’ın gerçekleştirdiği ‘Kadınlar Omuz Omuza’ projesinin çekimlerini fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş, moda tasarımcılığını ise Tanju Babacan yaptı.