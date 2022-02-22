Survivor Yasin Obuz, ada konseyinde takım arkadaşı Hikmet ile yaşadığı tartışma sonrası, Survivor’ın 28. yeni bölümünde Yasin, Survivor Hikmet'in üzerine giderek büyük bir kavgaya neden oluyor. Peki, Yasin diskalifiye mi oldu, Survivor Yasin elendi mi?

Yasin diskalifiye mi oldu?

Yasin Obuz Survivor’un 28. Bölümünde Hikmet Tuğsuz'la kavga ediyor. Takım arkadaşına saldırması sonrası Yasin’in akıbeti sorgulanmaya başladı.

Yayımlanan 29. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde ''Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra da fiziki saldırı. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. İşte ne kadar zorlarımın da limiti tam senin geldiğin yer. Bu açıdan baktığımızda da aldığımız karar gereği...'' ifadelerini kullanıyor.



Ancak Yasin'in yarışmadaki durumu salı akşamı yayımlanacak bölümle belli olacak.