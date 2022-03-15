Yasak Elma’nın yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 135. Bölüm 21 Mart’ta mı yayınlanacak?

Yasak Elma her hafta pazartesi günü hayranlarıyla buluşuyor. Dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlanmadı. Fox TV ekranlarında 5 sezondur yer alan Yasak Elma geçtiğimiz hafta 134. Bölüm ile ekranlara gelmişti. Yasak Elma’nın yeni bölümü 14 Mart akşamı yayınlanacaktı, ama dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi. Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu’nun ikinci kez koronavirüse yakalanması, ardından Berk Oktay’ın da korona test sonucunun pozitif çıkması yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.

YASAK ELMA’NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, Yasak Elma’nın 135. Yeni bölümü 21 Mart Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

YASAK ELMA’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir…