'Yargı'nın yeni bölüm tanıtımı! Ceylin gözyaşlarına boğuldu: 'Ya sesini, yüzünü unutursam?'

Pazar akşamlarının en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında, seyirci Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin’in (Pınar Deniz) duygu yüklü konuşmalarına tanıklık ediyor.

BABASININ MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞLARI



Arka arkaya yaşadığı kayıpların Ceylin’e verdiği yorgunluk, açık bir şekilde görülürken, babası Zafer'in kaybıyla ilgili hissettiklerini dile getirmesi çaresizliğini gözler önüne seriyor.

"Hiç geçmeyecek değil mi? Ya sesini, yüzünü unutursam?" diyen ve babasının mezarının başında gözyaşlarına boğulan Ceylin’i bir saniye bile yalnız bırakmayan Ilgaz, sevdiği kadının hüznü karşısında eziliyor.

"BÖYLE BİR ŞEYE İZİN VEREMEM"



Öte yandan Merdan ile Metin’in konuşması sırasında Metin, Ceylin ile Ilgaz’ın düşman olmaması için gerçeklerin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini vurguluyor. "Böyle bir şeye izin veremem" Metin’in planının ne olduğuna dair merak uyandırıyor.

OYUNCU KADROSU



Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Ay Yapım imzalı, Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.