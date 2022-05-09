Yargı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

Yargı dizisinin 32. bölümü Kanal D ekranlarında 15 Mayıs akşamı gelecek. Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar erimeye başlarken, Serdar ise iyice köşeye sıkıştı. Peki, Yargı yeni bölümde neler olacak, 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YARGI 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Yargı dizisinin gelecek haftaki bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Aşağıdaki link aracılığıyla dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar

YARGI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesi ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ilgaz bir seçim yapmıştır, artık aralarındaki uçurumu ne Ilgaz ne Ceylin inkâr edebilmektedir.

Ceylin bir yandan babasını katleden kişinin cezalandırılması için uğraşırken, bir de bunun üstüne Ilgaz'ın uzaklığı eklenmiştir.

Zafer'in öldürüldüğü geceye dair sis perdesi az da olsa aralanmıştır. Gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için canla başla çaba harcayan Pars ve Eren'i köşeye sıkıştıracak hamle, beklemedikleri bir yerden gelecektir.

Çözümsüzlüğe itilen dava daha pek çok kişinin hayatını alt üst edecek gibidir. Şimdiye kadar köşesinden olayı zevkle izleyen Yekta'yı ise sürpriz bir son beklemektedir. Yaşadıkları bütün zorlukların yanında Ilgaz ve Ceylin'i, sinsice ilerleyen ve tahmin edemedikleri bir plan sarmalamak üzeredir. Zaman onlar için geri dönüşü olmayan bir tehlikeye doğru akmaktadır…