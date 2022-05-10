Üç Kuruş bitecek mi? Üç Kuruş finali ne zaman? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerden büyük beğeni kazanan Üç Kuruş dizisinden final kararı geldi. Üç Kuruş dizisinin final kararı dizinin takipçilerini üzdü. Üç Kuruş dizisi büyük finale gün sayarken izleyiciler final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Üç Kuruş ne zaman final olacak? Üç Kuruş finali ne zaman? İşte Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı ve merak edilenler…

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ay Yapım dizilerinden Üç Kuruş dizisi Show TV’deki ekran macerasına veda ediyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un yer aldığı "Üç Kuruş" dizisi, düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Üç Kuruş, 23 Mayıs'ta final yapacak.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN