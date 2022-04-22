Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oluştu? 2022 Survivor yeni takımlar listesi (Mavi ve kırmızı)

Survivor yeni takımlar belirlendi. Acun Ilıcalı 21 Nisan 2022 tarihinde yarışmacıların artık Ünlüler ve Gönüllüler olarak değil Mavi ve Kırmızı takım olarak yarışacaklarını dile getirdi. Yarışmacıların bazıları değişiklikten memnun olmadıklarını belli etse de Acun Ilıcalı konseyde "Herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı. İşte Survivor yeni takımlar 2022

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

NAGİHAN KARADERE

EVRİM KEKLİK

NİSA BÖLÜKBAŞI

OGEDAY GİRİŞKEN

SEDA OCAK

BERKAN KARABULUT

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

PARVİZ ABDULLAYEV

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

AYŞE YÜKSEL

ANIL BERK BAKİ

GÖKHAN KESER

SUDE BURCU

ADEM KILIÇCI

MERVE AYDIN

BATUHAN KARACAKAYA

BARIŞ MURAT YAĞCI

SEMA AYDEMİR