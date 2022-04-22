Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oluştu? 2022 Survivor yeni takımlar listesi (Mavi ve kırmızı)
Survivor yeni takımlar oluştu. Survivor All Star 2022 artık yeni dönem başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak ayrılan takımlar mavi ve kırmızı takım olarak izleyici karşına çıkacak. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor yeni takımlar için açıklamalarda bulunmuş ve ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki güç dengesinin sağlanmasının amaçlandığı dile getirilmişti oluşturulduğu biliniyor. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl oluştu, oldu? Survivor yeni takımlar listesi…
22.04.2022 - 13:07 |
Survivor yeni takımlar belirlendi. Acun Ilıcalı 21 Nisan 2022 tarihinde yarışmacıların artık Ünlüler ve Gönüllüler olarak değil Mavi ve Kırmızı takım olarak yarışacaklarını dile getirdi. Yarışmacıların bazıları değişiklikten memnun olmadıklarını belli etse de Acun Ilıcalı konseyde "Herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı. İşte Survivor yeni takımlar 2022
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
NAGİHAN KARADERE
EVRİM KEKLİK
NİSA BÖLÜKBAŞI
OGEDAY GİRİŞKEN
SEDA OCAK
BERKAN KARABULUT
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN
PARVİZ ABDULLAYEV
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
AYŞE YÜKSEL
ANIL BERK BAKİ
GÖKHAN KESER
SUDE BURCU
ADEM KILIÇCI
MERVE AYDIN
BATUHAN KARACAKAYA
BARIŞ MURAT YAĞCI
SEMA AYDEMİR