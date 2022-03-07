Survivor Panorama neden yok, yayından kaldırıldı mı? Survivor Panorama saat kaçta? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı
Survivor Panaroma programı hafta içi her gün yayınlanıyor. TV8 yayın akışında programın yer almaması, izleyicilerin arama motorlarına yönelerek, Survivor All Star tekrarının ardından yayınlanması beklenen Survivor Panorama neden yok, yayından kaldırıldı mı? sorularına yanıt aranmasına neden oldu. Peki, Survivor Panorama saat kaçta? İşte, TV8 yayın akışı ve Survivor Panorama
Kübra Açıl'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Survivor Panorama’da hafta içi her gün Hakan Hatipoğlu ve Damla Can programın kritiğini yapıyor. Survivor Panorama'nın bugün yayın saatinde ekranlarda olmaması sonrası Survivor Panorama neden yok, sorusuna yanıt aranmaya neden oldu.
SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK?
Hafta içi her gün Survivor All Star tekrarının ardından saat 13:00'da yayınlanan Survivor Panorama bugün TV8 yayın akışında yer almıyor, Survivor Panorama yerine bugün günlük dizi Canım Annem tekrarı var. Programın neden olmadığı henüz belli değil.
Canım Annem dizisi saat 15:00'da yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.
Survivor Panorama ise yarın ve hafta içi her zamanki yayın saatinde kaldığı yerden sunucularıyla yayınlanmaya devam edecek.
7 MART 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Canım Annem (Tekrar)
15:00 Canım Annem ( Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra