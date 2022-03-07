Survivor Panorama neden yok, yayından kaldırıldı mı? Survivor Panorama saat kaçta? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Kübra Açıl'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Survivor Panorama’da hafta içi her gün Hakan Hatipoğlu ve Damla Can programın kritiğini yapıyor. Survivor Panorama'nın bugün yayın saatinde ekranlarda olmaması sonrası Survivor Panorama neden yok, sorusuna yanıt aranmaya neden oldu.

SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK?

Hafta içi her gün Survivor All Star tekrarının ardından saat 13:00'da yayınlanan Survivor Panorama bugün TV8 yayın akışında yer almıyor, Survivor Panorama yerine bugün günlük dizi Canım Annem tekrarı var. Programın neden olmadığı henüz belli değil.

Canım Annem dizisi saat 15:00'da yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

Survivor Panorama ise yarın ve hafta içi her zamanki yayın saatinde kaldığı yerden sunucularıyla yayınlanmaya devam edecek.

7 MART 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım



07:15 8'de Sağlık



08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa



11:15 Survivor All Star



13:15 Canım Annem (Tekrar)



15:00 Canım Annem ( Yeni Bölüm)



16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz



20:00 Survivor All Star



00:15 Survivor Ekstra