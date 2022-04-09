Survivor eleme adayı kim oldu, 8 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da dün yine dokunulmazlık oyunu için mücadele verildi. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kıyasıya yarışırken, rekabet son safhadaydı. Peki, 8 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, 8 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI ALDI?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı oldu ve ada konseyine çıktı. En fazla eleme adayı oyu alan Barış haftanın 1. eleme adayı seçildi.

Ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık yarışına çıktı. İlk olarak kadınlar mücadelesini Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan Ünlüler takımı oldu. İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı Gönüllüler takımı elde etti.